في مدينة العـقاد (480) عبقرية الإمام (27)

ثقافته في الفقه والقضاء المشهور عن الإمام فيما لا يختلف عليه أحد، أنه كان أقضى أهل زمانه وأعلمهم بالفقه والشريعة.. وقد كان عمر بن الخطاب، يقول كلما استعظم مسألة من مسائل القضاء العويصة: «ما من قضية إلاَّ وأبو الحسن لها».…

ثقافته في الفقه والقضاء

المشهور عن الإمام فيما لا يختلف عليه أحد، أنه كان أقضى أهل زمانه وأعلمهم بالفقه والشريعة.. وقد كان عمر بن الخطاب، يقول كلما استعظم مسألة من مسائل القضاء العويصة: «ما من قضية إلاَّ وأبو الحسن لها». وقد كان من المأثور عنه أنه فى بعض المسائل المستجدة، كان يتجاوز التفسير إلى التشريع، كلما وجب الاجتهاد بالرأى الصائب والقياس الصحيح، مثل حد السكران قياسًا على حد القذف.

وفى أخباره، ما يدل على علمه بأدوات الفقه كعلمه بنصوصه وأحكامه.. ومن هذه الأدوات علم الحساب الذى كانت معرفته به أكثر من معرفة فقيه يتصرف فى معضلات المواريث، لأنه كان سريع الفطنة إلى حيله التى كانت تعد فى ذلك الزمن ألغازًا تكد فى حلها العقول، فيقال إن امرأة جاءت إليه وشكت إليه أن أخاها مات عن ستمائة دينار، ولم يقسم لها من ميراثه غير دينار واحد.. فقال لها: لعله ترك زوجة وابنتين وأُمًّا واثنى عشر أخا وأنت ؟.. فكان كما قال.

وسئل يومًا فى أثناء الخطبة عن ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين.

فأجاب من فوره: صار ثمنها تسعًا. وسميت هذه الفريضة بالفريضة المنبرية، لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة..

وفى هذه الإجابات، دليل على الذكاء وسرعة البديهة.. فضلا عن الدلالة الظاهرة على العلم بالمواريث والحساب..

ويصح أيضًا أن يقال إن الإمام كان أوفر سهمًا فى إنشاء علم النحو، وقد تواتر أن أبًا الأسود الدؤلى شكا إليه شيوع اللحن على ألسنة العرب، فقال له: اكتب ما أملى عليك، ثم أملاه أصولا منها: إن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل.. وإن الأشياء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، وشىء ليس بظاهر ولا مضمر.. وإنما تتفاوت العلماء فى معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر.. يعنى اسم الإشارة على قول بعض النحاة، ثم قال لأبى الأسود: انح هذا النحو يا أبا الأسود.. فعرف العلم باسم النحو من يومها.

ولا يوجد ما يمنع عقلا أن يكون الإمام أول من استنبط الأصول الأولى لعلم النحو العربى من مذاكرته العلماء بهذه الأصول ممن كانوا يرتادون الكوفة وحواضر العراق والشام.

الأديب

ولكن المحقق أن الإمام أول من عالج هذه الفنون معالجة أديب، وأول من أضفى عليها صبغة الإنشاء الذى يقتدى به فى أسلوب الكتابة أو القول، وقد كانت صياغة من سبقوه صياغة مبلغين لا صياغة منشئين.

ومن المحقق كذلك، أن الإمام عليًّا تعلم الكتابة صغيرًّا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يملى عليه ما يريد كتابته من عهود أو مواثيق أو مكاتبات، وأنه درس الكلام البليغ من روايات الألسن وتدوين الأوراق، فتلاقى ذلك مع موهبة مطبوعة، فاستقام له بذلك أسلوب مطبوع مصنوع، هو فيما يرى الأستاذ العقاد أول أساليب الإنشاء الفنى فى اللغة العربية.

ولا محل لاستغراب هذه الثقافة على البداوة العربية، فهذه البداوة لم تكن فى الواقع معزولة عن ثقافة الأمم المحيطة بها، بل كانت على اتصال بعقائد الهند وفارس والروم، وتتخلل الجزيرة العربية أشعة المعارف الإنسانية من قديم العصور.

وكانت الكوفة: عاصمة الإمام، مثابةً للغادين والرائحين من أبناء الحضارات المعروفة فى العالم بأسره.

وقد لبث الإمام زهاء ثلاثين عامًا منقطعًا أو يكاد بنحوٍ ما عن الحكم والسياسة، ومتفرغًا من ثم لفنون البحث والتأمل والدراسة، وإضافة إلى علم النحو، وعلم الحساب فللإمام من جوامع الكلم طراز فريد فى حكمة السلوك.

وكان رضى لله عنه مبدعًا فى التعبير، وصاحب نصيب ظاهر من ذوق الجمال، عبرت عنه جوامع الكلم التى أثرت عنه، مثل قوله: «نفس المرء خطاه إلى أجله».. أو قوله: «من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة».. أو قوله: «المرء مخبوء تحت لسانه» أو قوله: «الحلم عشيرة».. أو قوله: «من لان عوده كثفت أغصانه» أو قوله: «كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلاَّ وعاء العلم فإنه يتسع» إلى أشباه هذه التعبيرات الحسان التى تحار فيها أى مزاياها أفضل وأقوم: صدق المعنى، أو بلاغة الأداء، أو جودة الصناعة..

وبعض أقواله ينضح بدلائل «الشخصية» التى تلازم صاحب الفن الأصيل، فتلبس معانيه لباسًا من خوالج نفسه وأحداث زمانه، كما قال: «صواب الرأى بالدول. يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها» أو كما قال: «ما أكثر العبر وأقل الاعتبار».. أو كما قال: «شاركوا الذى أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه».. أو كما قال: «إذا هبت أمرًا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه».. أو كما قال: «لا يقيم أمر الله سبحانه إلاَّ من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع»..

وله عليه الرضوان- كلمات فى المواقف المرتجلة دالة على هذه الحكمة وأدب التعبير، وفى كل نمط من أنماط كلامه ما يشهد له بالمَلَكَة الموهوبة فى قدرة الوعى وقدرة التعبير.

ويرى الأستاذ العقاد، أنه لا يتم القول فى ثقافة الإمام علىّ رضى الله عنه، ما لم نتممه بالقول فى نصيبه من الثقافة العسكرية أو فن الحرب، الذى هو مضماره الأول ومناط شهرته التى تبرز فيها صفة الشجاعة قبل كل صفة، وكفاءة المناضل قبل كل كفاءة..

فجملة ما يقال فى هذا الصدد، أن فن الإمام العسكرى هو فن البطل المغوار يناضل الأفراد وينفع الجيش الذى هو فيه بقدوة الشجاعة وإذكاء الحماسة وتعزيز الثقة بين صفوفه، وأنه يعرف كيف يكون الهجوم حيث يجب الهجوم، وكيف يحتال على عدوه بما يخلع قلبه ويفت فى عضده.. ومن حيله المشهورة فى توهين عزم عدوه، أنه أمر بعقر الجمل فى الوقعة المعروفة باسمه، لأنه كان علم القوم الذين كانوا يلتفون به ويثبتون بثبوته..

وقد كانت له عليه الرضوان، وصاياه المحفوظة فى تسيير الجيوش وتأديب الجند على معاملة سكان البلاد.

وخلاصة ذلك كله، فيما يختم به الأستاذ العقاد هذا الفصل، أن ثقافة الإمام هى ثقافة العلم المفرد والقمة العالية، وثقافة الفارس المجاهد فى سبيل الله، يداول بين القلم والسيف، ويشابه فى الجهاد بأسه وتقواه، لأنه بالبأس زاهد فى الدنيا مقبل على الله، وبالتقوى زاهد فى الدنيا مقبل على الله..

فهو فارس يتلاقى فى الشجاعة دينه ودنياه، وهو عالم يتلاقى فى الدين والدنيا بحثه ونجواه..

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