رياضة

في مباراة من تعليق ترامب .. بطل عالم في الملاكمة يخسر بالضربة القاضية (صور)

وجرى النزال بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شارك في التعليق إلى جانب نجله دونالد ترامب جونيور
محمد عبد السند 6:34 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 6:34 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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خسر بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة، إيفاندر هوليفيلد، بالضربة القاضية أمام نظيره البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة، فيتور بلفور، في نزال أقيم أمس السبت في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرى النزال بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شارك في التعليق إلى جانب نجله دونالد ترامب جونيور.

وكان من المقرر أن يمتد النزال الاستعراضي الذي جرى حسب قواعد الملاكمة، لثماني جولات من دقيقتين، لكن البطل السابق في منظمة “UFC”، احتاج إلى 104 ثوان فقط لإنهائه.

ولم يترك بلفور (44 عاما)، لمنافسه هوليفيلد (58 عاما)، أي فرصة، وبادر بالهجوم منذ الثواني الأولى للنزال.

ولم يصمد هوليفيلد أمام ضربات منافسه، حيث سقط على الأرض، ثم تماسك للوقوف قبل أن يجد نفسه على البساط مجددا بعد سلسلة جديدة من الضربات من المقاتل البرازيلي.

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ورغم أن هوليفيلد، تمكن من الوقوف مرة أخرى قبل أن ينهي الحكم العد، فإنه تعرض لهجوم آخر دون أن يتمكن من توجيه ضربة واحدة لمنافسه، ليتدخل الحكم ويوقف النزال وسط استياء الملاكم الأمريكي، الذي لم يتقبل الخسارة بتلك الطريقة.

وبدا ترامب محبطا من خسارة مواطنه هوليفيلد، حيث قال “لم يكن الملاكم الذي نعرفه. لقد خسر الكثير منذ البداية، ولم يكن إيفاندر هوليفيلد”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لترامب، قطب العقارات السابق البالغ من العمر 75 عاما، أن استضاف العديد من مباريات الملاكمة في كازينوهاته في أتلانتيك سيتي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ترامب يتحدى بايدن في مباراة ملاكمة

زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب، أنه إذا ما سنحت له الفرصة لخوض نزال على حلبة الملاكمة فستكون أمام الرئيس الحالي جو بايدن، مؤكدا أنه يستطيع أن يطرحه أرضا في ثوان معدودة.

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جاءت تصريحات ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر الماضي أمام بايدن، قبل مباراة ملاكمة بين بطلي الوزن الثقيل السابقين الأمريكي إيفاندرهوليفيلد والبرازيلي فيتور بلفور التي أقيمت أمس السبت.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان عليه أن يلاعب شخصا ما ليلة أمس السبت، فمن هو وكيف سيكون النزال؟، أجاب ترامب: “إذا ما كان ينعين على اختيار شخص ما في العالم، بعيدا عن الملاكمين المحترفين لأن اللعب معهم سيكون خطرا للغاية، أعتقد أن النزال الأسهل على الإطلاق سيكون مع جو بايدن لأنه سيسقط بسرعة كبيرة جدا”.

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وأوضح ترامب: “قال بايدن ذات مرة إنه يود أن يأخذني خلف الصالة الرياضية”، في إشارة من الرئيس الأمريكي الديمقراطي إلى تعبير أمريكي شائع يستخدم عند الرغبة في ضرب الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لـ دونالد ترامب، 75 عاما، استضافة العديد من مباريات الملاكمة الشهيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في كازينوهاته الشهيرة التي يملكها في مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

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بقلم محمد عبد السند

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