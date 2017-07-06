في مباراة مملة.. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 2_1

تغلب فريق الكرة بنادي الزمالك، علي ضيفه الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهي الشوط الأول الملل بين الفريقين، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكانت أخطر هجماته، في الدقيقة 32، عندما أنفرد محمد أسامه، لاعب الاتحاد السكندري، ووضع الكرة “لوب” من فوق أحمد الشناوي، حارس مرمي الزمالك، لترتطم بالقائم الأيسر، ويخرجها حسني فتحي لضربة ركنية.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، وظل اللعب فاترا مثل النصف الأول من اللقاء، حتي بعد تسجيل هدف اللقاء الوحيد، الذي أحرزه مصطفي فتحي لاعب الزمالك، في الدقيقة 69، من عمر اللقاء، واعترض عليه لاعبو الاتحاد السكندري، وجهازهم الفني بقيادة الإسباني خوان ماكيدا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية، في لقطة الهدف، وجود تسلل علي أيمن حفني الذي مرر كرة الهدف، لمصطفي فتحي، لينفرد بمرمى الهاني سليمان، حارس الاتحاد السكندري، ويضعها فتحي بهدوء لحظة خروج الحارس من مرماه.

وأضاف باسم مرسي الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 81، احتسبها محمد عادل حكم اللقاء، بعد لمسة يد لمروان النجار لاعب الاتحاد السكندري، ليودعها مرسي بهدوء، علي يمين الهاني سليمان.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن اللقاء، خطف محمد عبدالمجيد، هدفا للاتحاد السكندري، بعدما تابع الكرة المقصية التي سددها خالد قمر، ليضعها ناشئ الزمالك السابق، بكل سهولة في مرمى أحمد الشناوي.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 66، ويظل محتفظا بالمركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري، عند 44 نقطة، وحافظ علي موقعه في المركز الثامن بجدول الترتيب