في مباراة مجنونة.. التعادل اﻹيجابي 3_3 يحسم موقعة آرسنال وليفربول

- صلاح يصنع ويسجل ويواصل صدراته لقائمة هدافي البريمييرليجعلي المصري:في مباراة مثيرة ومجنونة، خطف ليفربول تعادلا ثمينا من مضيفه أرسنال بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي احتضنها ملعب "الإمارات"، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

– صلاح يصنع ويسجل ويواصل صدراته لقائمة هدافي البريمييرليج





علي المصري:

في مباراة مثيرة ومجنونة، خطف ليفربول تعادلا ثمينا من مضيفه أرسنال بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي احتضنها ملعب “الإمارات”، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقّم ليفربول بهدفين لفيليب كوتينيو في الدقيقة 26، ومحمد صلاح في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أرسنال ثلاثية في غضون 5 دقائق حملت توقيع أليكسيس سانشيز في الدقيقة 53، وجرانيت تشاكا في الدقيقة 56، ومسعود أوزيل في الدقيقة 58، لكن روبرتو فرمينو أنقذ ليفربول من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 71.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد أرسنال إلى 34 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الخامس لصالح بيرنلي صاحب ال32 نقطة، أو توتنهام برصيد31 نقطة.

وبهدفه في لقاء اليوم، أصبح ‏محمد صلاح أول لاعب يصل إلى 15 هدف مع ليفربول في الدوري في عدد مباريات أقل من 20 في تاريخ النادي، ليتمكن من معادلة أفضل سجل تهديفي له في مسيرته الرياضية.