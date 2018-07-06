في مباراة مثيرة.. بلجيكا تطيح بالبرازيل من المونديال

تأهلت لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخها لتضرب موعدًا ناريًّا مع فرنساعلي المصريفي مباراةٍ مثيرة أطاح منتخب بلجيكا بنظيره البرازيلي من كأس العالم "روسيا 2018"، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب "كازان أرينا"، ضمن لقاءات دور الثمانية، للم

تأهلت لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخها لتضرب موعدًا ناريًّا مع فرنسا





علي المصري

في مباراةٍ مثيرة أطاح منتخب بلجيكا بنظيره البرازيلي من كأس العالم “روسيا 2018″، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب “كازان أرينا”، ضمن لقاءات دور الثمانية، للمونديال، لتضرب موعدًا ناريًّا مع منتخب فرنسا، في نصف النهائي، الذي سيقام الثلاثاء المقبل.

تقدم المنتخب البلجيكي بالهدف الأول، على نظيره البرازيلي، في الدقيقة 13، بهدف من النيران الصديقة، حيث لمست ركلة ركنية للشياطين الحمر، يد لاعب الوسط البرازيلي، فيرناندينيو، لتسكن شباك حارس السيليساو، أليسون بيكر.

ويعد هدف فيرناندينيو الهدف العكسي الحادي عشر في ‎البطولة الحالية، وهو رقم قياسي في نفس النسخة من كأس العالم، وأصبح فيرناندينيو ثاني لاعب برازيلي يسجل هدفًا ذاتيًّا في كأس العالم منذ مارسيلو في 2014 ضد كرواتيا.

وكثّف المنتخب البرازيلي ضغطه من أجل إدراك التعادل، فيما اعتمد المنتخب البلجيكي على المرتدات، وأضاع الفريقان العديد من الأهداف، قبل أن ينجح المنتخب البجليكي في تسجيل الهدف الثاني وفي الدقيقة 31، بتسديدة صاروخية من كيفين دي بروين، من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وبهدفه في لقاء اليوم يكون دي بروين هو اللاعب رقم 100 الذي يسجل في ‎المونديال الحالي، وهو الهدف الخامس عشر للاعب مع بلجيكا، والثاني في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد هدفه ضد أمريكا في نسخة البرازيل 2014، ويعد هذا الهدف هو السادس من آخر أهداف أحرزها دي بروين مع المنتخب البلجيكي من خارج منطقة الجزاء.

وقلص البديل ريناتو أوجستو، النتيجة، بعد دقائق من نزوله، بتسجيل هدف البرازيل اﻷول، في الدقيقة 75، بعدما استقبل كرة كوتينيو العرضية برأسه ليسكنها شباك الحارس تيبو كورتوا، وأصبح أجوستو أول لاعب يرتدي رقم 8 يسجل للبرازيل منذ كاكا ضد كرواتيا في نسخة ألمانيا 2006.

وتمر الدقائق، وسط محاولات برازيلية ﻹدراك التعادل، ودفاع محكم مع ااعتماد على المرتدات لبلجيكا، التي ستفتقد ظهيرها اﻷيمن توماس مونييه، بعدما حصل على البطاقة الصفراء، ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة، بسبب اﻹيقاف للحصول على إنذارين.

بتلك النتيجة تأهلت بلجيكا إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، اﻷولى عندما فازت على إسبانيا بركلات الترجيح في ربع نهائي نسخة 1986، وسجل المنتخب البلجيكي حتى الآن 14 هدفًا في ‎النسخة الحالية، وهو رقم قياسي للشياطين الحمر في نفس النسخة من كأس العالم، ورقمهم السابق كان 12 هدفًا في نسخة 1986.

فيما خسرت البرازيل مبارياتها الأربعة الأخيرة في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم أمام منتخبات أوروبية، ويرجع فوزها الأخير على منتخب أوروبي إلى نهائي نسخة 2002 بكوريا واليابان، عندما تغلبت 2- 0 على ألمانيا.

وفشلت البرازيل للمرة 11 من أصل 12 مباراة تأخرت فيها بالنتيجة بهدفين دون مقابل، حيث حققت الفوز في مباراة واحدة كانت أمام السويد، لتحديد المركز الثالث في عام 1938، وحوّلت تأخرها بهدفين إلى فوز بنتيجة 4- 2.