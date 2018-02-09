في مباراة مثيرة.. اﻹنتاج الحربي يزيد معاناة الاتحاد السكندري

علي المصري حقق اﻹنتاج الحربي فوزًا مثيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليزيد معاناة ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام، في ختام لقاءات اليوم اﻷول للأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. تقدم…

علي المصري





حقق اﻹنتاج الحربي فوزًا مثيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليزيد معاناة ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام، في ختام لقاءات اليوم اﻷول للأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم خالد قمر بالهدف اﻷول للإنتاج الحربي في الدقيقة 25، قبل أن يضيف لؤى وائل الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأضاف أحمد الصعيدى الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وقلّص هشام شحاتة النتيجة للاتحاد السكندري في الدقيقة 80، قبل أن يسجل البديل الهدف الثاني لزعيم الثغر ويُنهي أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد اﻹنتاج الحربي للنقطة 32، ويقفز للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمّد رصيد الاتحاد السكندري عند 22 نقطة، وبقي في المركز الخامس عشر.