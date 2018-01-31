في ماسبيرو.. أهل مكة مطرودون من شعابها

هالة بدر: التطوير ليس فى الأشخاصسيد الغضبان: ما يحدث فى ماسبيرو عبثخالد السبكي: عليهم أن ينشئوا جيلًا من الإعلاميين ثم يستثمرونهم رحاب صبحىفي الأيام الأخيرة تواترت الأنباء عن نية ماسبيرو تطبيق خطة تطوير كبيرة للقناة الأولى لاستعادة الأمجاد السابقة.وتقوم هذه الخطة

هالة بدر: التطوير ليس فى الأشخاص





سيد الغضبان: ما يحدث فى ماسبيرو عبث

خالد السبكي: عليهم أن ينشئوا جيلًا من الإعلاميين ثم يستثمرونهم





رحاب صبحى



في الأيام الأخيرة تواترت الأنباء عن نية ماسبيرو تطبيق خطة تطوير كبيرة للقناة الأولى لاستعادة الأمجاد السابقة.

وتقوم هذه الخطة على ضخ عدة برامج جديدة بإعلاميين أغلبهم من خارج المبنى، مثل برنامج “مصر النهاردة” الذى سيقدمه الإعلاميان خيرى رمضان ورشا نبيل، كما سيقدم الإعلامى كريم حسن شحاتة برنامجًا رياضيًا بعنوان “كورة كل يوم”، وذلك بعد أن انتهى تعاقده مع قناة النهار في نهاية 2017، كما سيكون هناك برنامج للطهى بعنوان “الطباخ”، يقدمه الشيف المغازى، كما ستقدم الفنانة مها أحمد برنامجًا بعنوان “الست هانم”.

لكن ومع بدء اتضاح معالم خطة التطوير تلك بدأت الانتقادات تتزايد لها من قبل بعض الخبراء والعاملين فى ماسبيرو، خاصة من زاوية أنها تقوم على تجاهل الكوادر الاعلامية فى ماسبيرو التى كانت تستحق أن يلقى عليها النظر أو الاهتمام بها.

أكدت هالة بدر، كبير مصورين بالتلفزيون المصرى، أن خطة تطوير ماسبيرو الحالية لا تعد الخطة المثالية لإصلاح أحوال المبنى، فهي قائمة على جلب عناصر من الخارج، واستمرار تجاهل أبناء وكوادر المبنى الذين حققوا نجاحات ملموسة، سواء داخل المبنى أو خارجه، مثل الاعلامية هبة رشوان بالتلفزيون المصري، ومفيدة شيحة التى خرجت هي أيضًا من ماسبيرو، وحققت نجاحًا فى قناة سى بى سى الخاصة.. وغيرهما كثيرون كان يجب أن يسعى المسئولون لاستثمار قدراتهم أولًا، وأن يعطوهم الفرصة، كما أنه من الواجب على أن يؤهلوهم ويقوموا بتطويرهم وفى النهاية يحكمون عليهم.

وأضافت بدر: كما أن التطوير ليس فى الأشخاص إنما يجب أن ينصب على تغيير الفكر، متوقعة الا تحقق البرامج الجديدة التى أعلنت عنها القناة الاولى نجاحًا كبيرًا، أو على حد قولها “لو كان فيه خير ما كان رماه الطير”، ضاربة المثل بالفنانة مها احمد التى قدمت تجربة فى قناة صدى البلد ولم تحقق نجاحًا، وها هو ماسبيرو ينتج لها برنامجا! و نفس الأمر تكرر مع الاعلامى خيرى رمضان.

واستثنت بدر الاعلامية رشا نبيل من توقعها عدم نجاح هذه البرامج، فرشا من ابناء ماسبيرو الذين يعرفون كيف يتعاملون مع المبنى وفي ذات الوقت هي من الاعلاميين الذين يعملون بمهنية ولا تطبل لاحد ولا تستخف بعقل المشاهد.

وأكدت بدر أنه يجب على القائمين في ماسبيرو ان يهتموا بخطط التطوير التى يعدونها بقطاع الانتاج والاستديوهات المهملة فى ماسبيرو، والتى كانت تزخر بانتاج الأعمال الدرامية من أوائل الستينات وحتى الألفينات.

ومن جانبه، قال الخبير الإعلامى سيد الغضبان، ان ماسبيرو اصبح وكأنه شقة تؤجر مفروش، فقد أصبحت شركات الإعلانات هي التي تدير الإعلام، فبرنامج الإعلامى إبراهيم حجازى يعدونه ناجحًا لأنه يجلب إعلانات.

ووجه الغضبان لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن يعمل في شركة إعلانات، لأنه من المفترض أن للاعلام أصولًا وقواعد ونظريات، أما ما يحدث في الإعلام المصري اليوم فليس له علاقة بالإعلام، مشددًا على أنه كان من الأولى أن تقوم خطة التطوير على الانتقاء من كوادر ماسبيرو، لكن ما يحدث حاليًا ما هو الا عبث لا ينسب للإعلام.

أما خالد السبكى، مدير عام بالقطاع الاقتصادى، فتساءل: كيف يمكن لوكالتي الأخبار والأهرام للإعلان أن تفكرا في تطوير ماسبيرو ويرعيا برامج جديدة، بينما هما تعانيان من الديون المتراكمة؟!

وأكد السبكى أن القائمين على ماسبيرو يفكرون بفكر القطاع الخاص، وهذا أم غير سليم، لان ماسبيرو يقدم خدمة حكومية، لأن ماسبيرو يقدم خدمة حكومية، وليست لديه مساحة من الحرية فى تداول المعلومات مثل القطاع الخاص، فكان عليهم أن ينشئوا جيلًا جديدًا من الاعلاميين، فيصنعون نجومًا ثم يستثمرونهم، فيكون ماسبيرو مثل المصنع، خاصة أن به كوادر مثل الإعلامية نوال الحضرى وحسام محرز ومحمود يوسف وغيرهم وهي كوادر جيدة يمكن تطويرهم وصناعتهم كنجوم.