التهمت موديلات 2022 نصيب الأسد من تراخيص المركبات الزيرو فى مصر خلال شهر مارس الماضي، بعد استحواذها على %71.2 من مجمل تراخيص المركبات الزيرو البالغة 53.6 ألف وحدة؛ ليصل نصيب موديلات العام الحالى لنحو %71.3.

ووصل عدد السيارات الملاكى موديل العام الحالى والمرخصة خلال مارس الماضى إلى 26 ألف وحدة؛ بنسبة تقارب %68 محتلة المركز الأول بقائمة المركبات الأكثر حصولًا على التراخيص بين مركبات 2022؛ وفق ما توضحه أحدث بيانات المرور.

وبلغ عدد الدراجات النارية المرخصة من موديلات 2022 نحو 5.4 ألف وحدة، لتحل بذلك فى المركز الثانى بنسبة تقارب %14 تبعتها مركبات النقل بعدد 4.3 ألف وحدة بنسبة %11 محتلة المركز الثالث.

وحلت الدراجات النارية الأجرة فى المرتبة الرابعة بقائمة أكثر المركبات الزيرو ترخيصًا بموديلات 2022 بعدد 1132 وحدة، لتبلغ حصتها نحو %3 ونصيب المركبات الأجرة من الوحدات المرخصة من موديلات العام الحالى خلال مارس الماضى نحو 509 وحدات بحصة تقارب %1.3.

وبلغ نصيب الأتوبيسات الخاصة من موديلات 2022 المرخصة لأول مرة الشهر الماضى 340 وحدة، لتحل بذلك فى المركز السادس بحصة %0.7 تبعتها الأتوبيسات العامة بعدد 133 وحدة، وجاءت المقطورات فى المرتبة التالية بعدد 114 وحدة، ثم أنصاف المقطورات بعدد 88 وحدة.

وجاءت مركبات الرحلات والأتوبيسات السياحية فى المرتبة العاشرة بعدد 82 وحدة لكل منهما، تبعتها الأجرة السياحية بواقع 44 مركبة، ثم الإسعاف بعدد 38 وحدة، والمعدات الثقيلة بواقع 26 وحدة، ثم جاءت أتوبيسات المدارس بعدد 11 وحدة وتبعتها مركبات “تحت الطلب” بـ 10 مركبات والإطفاء بواقع 5 تراخيص، كما تم خلال مارس الماضى ترخيص جرار زراعى واحد لأول مرة بين موديلات 2022.

وتوضح بيانات المرور أنه تم ترخيص نحو 10.2 ألف مركبة موديل 2021 خلال شهر مارس الماضي، بما يمثل نحو %19 من مجمل التراخيص المسجلة للمركبات الزيرو خلال ذلك الشهر.

وبلغ عدد الدراجات النارية موديل 2021 المرخصة خلال مارس الماضى نحو 8.7 ألف وحدة، لتحل بذلك فى المركز الأول بقائمة المركبات الزيرو الأكثر حصولًا على التراخيص بين موديلات العام الماضي؛ بنسبة تقارب %85.

ووصل عدد السيارات الملاكى المرخصة خلال مارس الماضى بين موديلات 2021 إلى 606 وحدات؛ محتلة المركز الثانى بالقائمة بنسبة %5.9 تبعتها الدراجات النارية الأجرة فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر المركبات الزيرو ترخيصًا بموديلات 2021 بعدد 362 وحدة، فى حين بلغ نصيب المركبات النقل 281 وحدة من جملة الوحدات المرخصة خلال مارس الماضي.

وبلغ نصيب مركبات الأجرة من موديلات العام الماضى 63 وحدة، لتحل بذلك فى المركز الخامس، تبعتها الأتوبيسات الخاصة بعدد 48 وحدة، وجاءت المعدات الثقيلة فى المركز التالى بعدد 29 وحدة، ثم المقطورات بواقع 20 وحدة، ثم الرحلات بواقع 17 وحدة فالإسعاف بعدد 15 وحدة.

ووصل عدد أنصاف المقطورات المرخصة خلال مارس الماضى من موديلات 2021 إلى 7 وحدات، لتكون بالمركز الحادى عشر، تبعتها أتوبيسات المدارس والأتوبيسات العامة بـ5 وحدات لكل منهما ثم الأتوبيسات السياحية بعدد 4 وحدات فالإطفاء بواقع 3 وحدات ثم مركبات الأجرة السياحية بوحدتين فقط.

وحازت المركبات موديل 2020 نحو 3.7 ألف وحدة، بما يقارب %6.9 من جملة المركبات الزيرو المرخصة خلال مارس الماضي، واستحوذت الدراجات النارية على نصيب الأسد من هذه التراخيص بعدد 3.4 ألف وحدة وبحصة تقارب %92.

وبلغ عدد السيارات الملاكى المرخصة خلال مارس الماضى بين موديلات 2020 عدد 139 وحدة؛ محتلة المركز الثانى بالقائمة بنسبة %3.7 تبعتها الدراجات النارية الأجرة فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر المركبات الزيرو ترخيصًا بموديلات 2020 بعدد 67 وحدة، فى حين بلغ نصيب المركبات النقل 51 وحدة من جملة الوحدات المرخصة خلال مارس الماضي.

ووصل نصيب مركبات الأجرة من موديلات العام 2020 إلى 13 وحدة، لتحل بذلك فى المركز الخامس، وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بعدد 10 وحدات، وجاءت المعدات الثقيلة فى المركز التالى بعدد 9 وحدات ثم المقطورات بواقع 5 وحدات، ثم أنصاف المقطورات وملحق الملاكى بواقع 3 وحدات لكل منهما فالأتوبيسات السياحية والكرافان بوحدتين فقط لكل منهما.

كما تم ترخيص مركبة واحدة لكل من الرحلات ومركبات الأجرة السياحية ومركبات تحت الطلب والجرارات الزراعية.

وجاءت موديلات 2019 فى المركز الرابع بين أكثر الموديلات ترخيصًا للزيرو خلال الشهر الماضى بعدد 1.3 ألف وحدة بما يوازى نحو %2.4 من مجمل التراخيص الممنوحة للزيرو، وقد هيمنت الدراجات النارية أيضًا على المشهد بواقع 1034 ترخيصًا وبحصة تقارب %77.

ووصل عدد السيارات الملاكى المرخصة خلال مارس الماضى بين موديلات 2019 إلى 178 وحدة؛ محتلة المركز الثانى بالقائمة بنسبة %13.2 وتبعتها الدراجات النارية الأجرة فى المرتبة الثالثة بقائمة أكثر المركبات الزيرو ترخيصًا بموديلات 2019 بعدد 84 وحدة، فى حين بلغ نصيب المركبات النقل 39 وحدة.

وبلغ نصيب مركبات الأجرة من موديلات العام 2019 عدد 3 وحدات لتحل بذلك فى المركز الخامس، وتبعتها الأتوبيسات الخاصة وأنصاف المقطورات والمعدات الثقيلة بوحدتين لكل فئة، ثم المقطورات والجرارات الزراعية بمركبة واحد لكل منعهما.