في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.. رئيس الإمارات يزور قطر

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبدأ اليوم الاثنين زيارة رسمية لقطر في أول زيارة من نوعها منذ أنهت السعودية وحلفاؤها مقاطعة للدوحة قبل نحو عامين، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة “تأتي الزيارة انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

يزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات قبل أن يصبح رئيسا في وقت سابق من هذا العام، قطر بدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تستضيف بلاده كأس العالم لكرة القدم.

يشار إلى أن الإمارات وقطر ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ومتينة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على كثير من القطاعات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والثقافية والإبداعية المختلفة.

كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسيخ لمجلس تعاون خليجي مستقر ومزدهر، حيث يمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية، وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.