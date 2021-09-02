في لمحة إنسانية.. «الإنتاج الحربي» تستجيب للطالبة إسراء شعبان من ذوي الهمم

صدق المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي على منح الطالبة إسراء محمد شعبان - من ذوي الهمم - جهاز تابلت من إنتاج شركة "بنها للصناعات الإلكترونية"

فى لمحة إنسانية، صدق المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي على منح الطالبة إسراء محمد شعبان – من ذوي الهمم – جهاز تابلت من إنتاج شركة “بنها للصناعات الإلكترونية” (مصنع 144 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة؛ وذلك لمساعدتها في إتمام عملية الدراسة ومن منطلق إيمان الوزارة بالمساهمة في التنمية المجتمعية لذوي الهمم.

كان والد الطالبة قد أرسل التماسا لوزارة الإنتاج الحربى بضرورة توفير جهاز ” تابلت ” لابنته لمساعدتها فى إتمام العملية التعليمية الخاصة بها.. وعلى الفور استجاب الوزير “مرسى” لهذا الالتماس ووجه بتوفير جهاز “التابلت” وتسليمه للطالبة “إسراء”.

وحضر ولي أمر الطالبة إسراء محمد شعبان لمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسلم المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب “التابلت”.

وأكد ولي أمر الطالبة شكر “إسراء” للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى على رعايته للطلب وسرعة الاستجابة، كما قدم “والد الطالبة” الشكر للوزارة وكافة القائمين على هذا العمل الإنسانى .