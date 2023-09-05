في لقائه وزيرة الهجرة.. سفير نيبال: مصر الوحيدة بأفريقيا التي تملك سفارة ببلادنا

قال السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال لدى القاهرة، إن مصر الدولة الأفريقية الوحيدة التي تملك سفارة في نيبال، وتشاركا العديد من المواقف، كدول مؤسسة لمنظمة “عدم الانحياز” أو غيرها من الأحداث التاريخية التي جمعت البلدين، وكذلك التعاون بينهما في العديد من الملفات السياسية والتعليمية وغيرها، خلال لقائه بوزيرة الهجرة، سها جندي.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، استقبلت سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزير لشؤون الجاليات، وسارة مأمون، معاون الوزيرة للمشروعات والمؤتمرات، وسلمى عبد الناصر، معاون الوزير للتعاون الدولي.

وأشار إلى أن سطور التاريخ تحفل بعلاقات ممتدة مع الدولة المصرية، منذ عشرات السنين، مثمنًا تلك العلاقات الوثيقة.

وثمن سفير دولة نيبال لدى القاهرة، حسن تعامل الشعب المصري مع أبناء نيبال من الطلاب الدارسين في مصر، سواء في الأزهر، أو الدارسين لغيرها من التخصصات التي يدرسها الطلاب في مصر، موضحًا أن العديد من الطلبة النيباليين يدرسون في مصر سواء من خلال منح دراسية، أو على نفقتهم الخاصة.

وأبدى سعادته بالعمل في مصر، وما تمثله من حضارة وتاريخ ضارب في عمق الزمن، مؤكدًا على وجود تسهيلات للمصريين لزيارة نيبال، مع امتنانه لما تقدمه مصر لأبناء نيبال لزيارتها، والدعم التعليمي والتعاون الثقافي واستضافة أولادنا.

وتابع أن البلدين يتشاركان الكثير من العادات والتقاليد، ويمكن الاستفادة من تلك القواسم، مع وجود مصريين في بنجلاديش ونيبال وغيرها، يشعرون كأنهم في بلدهم الثاني، مشيرًا إلى التنسيقات الجارية لزيارة وفد وزاري نيبالي لمصر، لبحث التعاون في القطاع الصحي، في إطار اعتزام وزير صحة نيبال ترؤس وفد كبير للمشاركة في المؤتمر الصحي الذي تنظمه وزارة الصحة في مصر خلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بجهود السفيرة نها الجبالي، سفيرة مصر لدى نيبال، وما تقدمه من خدمات متميزة ودورها في تعزيز العلاقات المصرية النيبالية، مؤكدة أن سفراء مصر بالخارج يحرصون على مصالح المصريين بالخارج أيضًا، مع تعاون وتنسيق مستمر لخدمة المصريين حول العالم، كما أهدت السفيرة درع الوزارة لسعادة السفير سوشيال لامسال، تقديرًا لجهوده في دعم العلاقات.