«في لقائه مدبولي».. رئيس اتحاد المصارف العربية : مصر استطاعت التعامل مع الأزمات بنجاح

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة ، الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات “المؤتمر المصرفي العربي السنوي” لعام ۲۰۲۲، والذي يُعقد تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية”، يوم ۱۸ مايو ٢٠٢٢ في القاهرة.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر لاتحاد المصارف العربية لاختيار مصر لعقد المؤتمر، فضلا عما سيتطرق إليه المؤتمر من التعريف بواقع الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار، والامكانيات الاقتصادية التي تمتلكها مصر، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأعرب عن تطلعه لأن تمثل زيارة وفد اتحاد المصارف العربية الحالية فرصة لاطلاعهم من أرض الواقع على حجم التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء لما نتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، وضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية.

ومن جانبه، ثمن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً.

وأشاد بالمؤتمر الصحفي العالمي المهم الذي عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ، بما يعد خير شاهد على تطبيق معايير الشفافية، ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة بهذا الشأن.

ولفت الشيخ محمد جراح الصباح إلي متابعته للوضع في مصر ودعمه المتواصل لجهود الحكومة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الأزمات العالمية المتعاقبة، إلا أن مصر استطاعت التعامل مع هذه الأزمات بنجاح، واستطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها في ظل أصعب الأوقات.

وعقّب مدبولي بأن الدولة دوماً حريصة على إطلاع المواطن المصري والعالم على حقائق الصورة وخطط العمل الحالية والمستقبلية.

وأكد أن الدولة تعمل علي قدم وساق للتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين، على الرغم من ضخامة التحديات وتسارع حدوثها.

ولفت في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار بذل مزيد من الجهود لدعم المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، بما في ذلك استمرارية إقامة منافذ بيع السلع لتوفيرها للمواطنين بأسعار أرخص من سعر السوق، للتخفيف من حدة غلاء الأسعار.

وأعرب محمد الإتربى عن شكره لرئيس الوزراء على هذا اللقاء، وأشاد بما تبذله الحكومة وحكومات الدول العربية لمواجهة هذه الظروف غير المسبوقة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع اتحاد المصارف العربية، متمنياً لاجتماعاته المرتقبة النجاح والتوفيق.