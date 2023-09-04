في لقائه بوزيرة الهجرة.. سفير هولندا: سنستضيف 150 سودانيًا لحل أزمة اللاجئين

قال السفير الهولندي بالقاهرة، بيتر موليما، إن بلاده تعتزم المساعدة في مشكلة اللاجئين السودانيين عبر وكالة شئون إغاثة اللاجئين، حيث اتفق مؤخرًا على استضافة 150 سودانيًا في هولندا، مشيرًا إلى أن الرقم قد لا يكون بحجم الدور الذي تقوم به مصر، إلا أنها مجرد بداية.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، لاستكمال المباحثات الثنائية تمهيدًا لإطلاق تعاون مع الجانب الهولندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزيرة، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات.

وتطرق اللقاء لما تقوم به مصر من جهود كبيرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجيئن، ومجهودات في سبيل دعم ومساعدة أفريقيا والمنطقة العربية، خلال العديد من الأزمات والكوارث الإنسانية، حيث قدمت “جندي” عرضًا لما تقوم مصر من مجهودات في ذلك الصدد.

وألمحت “جندي” إلى إيمانها بالعلاقة بين الهجرة والتنمية، وما استطاع المصريون بالخارج تحقيقه من نجاحات خلال السنين الماضية ساهم بشكل مباشر في عمليات التنمية التي تعمل عليها الدولة، ما يدفع للعمل على توفير محفزات لمواطني مصر بالخارج وربطهم بوطنهم الأم.

وأعرب السفير الهولندي بالقاهرة، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مشيرًا إلى تحمسه للغاية لاستكمال التعاون مع وزارة الهجرة في ملفات العمل المشتركة والخاصة بالهجرة والمهاجرين، والتنسيق لتوحيد الجهود المبذولة في تلك الملفات، لإطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية يجني البلدان ثمارها في المستقبل.

وأشار السفير الهولندي إلى إعجابه بالتجربة الناجحة التي نفذتها مصر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومختلف البرامج التي تنفذها وزارة الهجرة المصرية، والتعاون لإقامة نماذج مماثلة من المركز، حيث إن الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة، مع تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك.

وأضاف أن الجانب الهولندي مهتم بشباب محافظات الصعيد خاصة منهم الذين تلقوا قدرًا كافيًا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.

واتفقت وزيرة الهجرة مع السفير الهولندي بالقاهرة، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين تضمن تحقيق الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.