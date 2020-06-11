في قمة أفريقية مصغرة.. السيسي يطالب باستثمار الإيجابيات التي أفرزتها أزمة كورونا

يشارك الرئيس السيسي في قمة أفريقية مصغرة لبحث سبل التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاجة لمواصلة العمل الأفريقي المشترك والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الأشهر الماضية واستثمار ما أفرزته هذه الأزمة من إيجابيات، وعلى رأسها قدرة القارة الأفريقية على التكاتف والترابط بين الشعوب ومؤسسات دولها في إطار من العمل الجماعي لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المماثلة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، بالإضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وركزت القمة المصغرة على متابعة نتائج القمم السابقة بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة حاليًا ومستقبلًا.