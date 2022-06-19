في قطر.. "إيني" الإيطالية تقتنص حصة بأكبر مشروع غاز مسال عالميا

اقتنصت شركة “إيني” الإيطالية للنفط، حصة في أكبر مشروع غاز طبيعي مسال بالعالم، عبر صفقة أبرمتها مع شركة “قطر للطاقة”.

والصفقة تتعلق بمشروع توسعة حقل “الشمال الشرقي” وهو أكبر مشروع منفرد في تاريخ قطاع الغاز الطبيعي المسال.

وحسب بيان من شركة قطر للطاقة، تم اختيار “إيني” شريكا ثانيا في المشروع إلى جانب “توتال إنيرجيز”.

وبموجب الصفقة، سيتم تأسيس كيان مشترك تمتلك فيه “قطر للطاقة” 75% وتمتلك “إيني” 25%.

وبدوره، سيمتلك هذا الكيان حصة 12.5% من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، ما يعني أن حصة “إيني” في المشروع ستكون 3.12%.

وفي الشهر السابق، أبرمت “قطر للطاقة” اتفاقية مع “توتل إنيرجيز” لتأسيس كيان مشترك بحصة 75% للأولى، و25% للثانية، على أن يتملك هذا الكيان حصة 25% من مشروع التوسعة مما يمنح “توتال” حصة 6.25% من المشروع.

وتعمل “قطر للطاقة” على تطوير المشروع من خلال 4 خطوط إنتاج ومنشآت تسييل وتنقية.

ومن المقرر أن تبلغ استثماراته قرابة 30 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع إنتاج الغاز في أوائل عام 2026.

ويأتي الاتفاق بينما تسعى دول أوروبية لتنويع مصادرها من الغاز سعيا إلى التخلي عن استيراد الطاقة من روسيا.

ولاتزال قطر في طور التفاوض مع شركات أخرى لتطوير الحقل، وتقول إنها تسعى لسوق متساوية بين المشترين الآسيويين والأوروبيين فيما يتعلق بإنتاج الحقل.

ومن المقرر أن يرفع المشروع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا قبل نهاية عام 2025.

وتنتج قطر حاليا 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال.

وتقول الشركة القطرية إنه من المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى المشروع، بعد أن جرى الاتفاق على الشروط النهائية.

وقالت مصادر لرويتزر إن شركات “إكسون موبيل” و”شل” و”كونوكو فيليبس” ستشارك أيضًا في توسعة الحقل.