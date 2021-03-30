في قطاعات السيارات والإلكترونيات والسكة الحديد.. السفير الكوري يبحث مع محافظ البنك المركزى سبل التعاون الاقتصادي

أشار السفير الكوري إلى النمو الاقتصادى الذى حققه البلدان رغم تداعيات الوباء العالمي

التقى السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية، مع الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري؛ وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين ومناقشة تطورات الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.

وأشار السفير الكوري، في بيان صحفي، إلى النمو الاقتصادى الذى حققه البلدان رغم تداعيات الوباء العالمي بفضل الجهود الحثيثة التى تتخذها الحكومة في مصر وكوريا وصمود الشعبين.

كما ناقش السفير ومحافظ البنك المركزى سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجالات التعاون الحالية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والسكة الحديد وغيرها.

واتفق الجانبان على أهمية مصر كسوق واعدة ذات أهمية سياسية وإستراتيجية للشركات الكورية وأكدا أهمية زيادة تواجد الشركات الكورية في السوق المصرية لتكون مركزًا إقليميًّا لنشاطهم فى المنطقة.