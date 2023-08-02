في قرية بالفيوم.. توتال انرجيز تدعم مشروع لتحسين مياه الشرب

تستعد قرية سيد سليم بمركز طامية في محافظة الفيوم لتنفيذ مبادرة لتحسين مياه الشرب باعتبارها من أكثر المناطق استحقاقًا، ضمن مبادرة لتعاون ثلاثي يشمل شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت ودار الأورمان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية الشركة بمصر في قطاع المسؤولية المجتمعية، لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل بها وبناء مستقبل أفضل في مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا السياق، قال توماس شتراوس، مدير عام شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، “إن المشروع جزء من هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع دار الأورمان”

أشار إلى أن أن هؤلاء الاسر كانوا يواجهون صعوبات كثيرة يومياً من أجل الحصول على مياه نظيفة لاستخدامهم اليومي”.

أضاف أن ذلك يأتي لتحقيق حلم بسيط من احلام سكان القرية ونتطلع لبناء مجتمعات قوية وأكثر ازدهاراً في المستقبل.”

أوضح توماس، أن كلا الجهتين يعملان معاً من أجل تنمية وتطوير المجتمعات وتحقيق النمو للارتقاء بحياة المواطنين، والذي يعد أحد أهداف رؤية مصر 2030″.

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن مبادرة شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت تأتي ضمن الحرص على دعم الاشخاص الأكثر فقراً في المناطق الأكثر احتياجا”.

لفت إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى في التعاون بين شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت وجمعية الأورمان.

أكد أهمية هذه الشراكة وضرورة استمرارها لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

تولي شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت اهتماماً كبيراً بالجانب المجتمعي وخدمة أفراد المجتمع، حيث أن هذا يكمن في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

يعتبر ذلك جزء من مشاركة ودعم مصر في تعزيز التنمية التي تصل الي مجالات عديدة ومختلفة، وفي هذا الإطار تقوم الشركة بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية.

الجدير بالذكر أن شركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، تعتبر هذه المبادرة بمثابة تذكرة للمزيد من الحرص على مواجهة التحديات، للحفاظ على المياه النظيفة في مصر، فضلاً عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية ومساهمتها في مواجهة هذه التحديات.