في غياب صلاح.. مصر تخسر أمام اليونان ودياً بهدف

متابعات:تلقى المنتخب الوطني خسارة ودية جديدة، بنتيجة «0-1»، خلال المباراة التي جمعته بنظيره اليوناني، الثلاثاء، في سويسرا، استعدادًا للمشاركة في مونديال 2018 بروسيا.سجل هدف اليونان واللقاء الوحيد كارليس، لاعب المنتخب اليوناني، في الدقيقة 29، بعدما ارتقى لكرة عرضية رائعة، فشل على ج

متابعات:

تلقى المنتخب الوطني خسارة ودية جديدة، بنتيجة «0-1»، خلال المباراة التي جمعته بنظيره اليوناني، الثلاثاء، في سويسرا، استعدادًا للمشاركة في مونديال 2018 بروسيا.





سجل هدف اليونان واللقاء الوحيد كارليس، لاعب المنتخب اليوناني، في الدقيقة 29، بعدما ارتقى لكرة عرضية رائعة، فشل على جبر وسعد سمير في الوصول لها نتيجة تمركزهما الخاطئ، ليسكنها برأسه في شباك محمد عواد، حارس المنتخب الوطني.

وظهر المنتخب الوطني بشكل وأداء سلبي مغاير تمامًا لأداءه خلال ودية البرتغال، التي خسرها أيضًا بنتيجة «1-2»، الجمعة الماضية، وظهر عدم وجود تناغم بين اللاعبين، نظرًا للتغييرات الكبيرة التي أجراها الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، في تشكيلة اللقاء، مقارنة بلقاء الجمعة.

وقرر «كوبر» الدفع بالثنائي «عواد» ومحمد مجدي «قفشة»، اللذان لم يسبق لهما اللعب بقميص المنتخب، بشكل أساسي خلال لقاء اليوم، قبل أن يدفع بحسين الشحات وأيمن أشرف، اللذان سجلا مشاركتهما الأولى أيضًا مع المنتخب، في الشوط الثاني، فيما بقي محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب، على دكة البدلاء طوال أطوار المباراة.

وعقب التسديدة الثنائية الخطيرة من قبل «قفشة» ومؤمن زكريا في الدقيقة السادسة من اللقاء، من المنتخب، اختفى الأداء الهجومي لمصر، وسط سيطرة شبه تامة للمنتخب اليوناني، على مدار شوطي المباراة.

إلا أن الأداء الهجومي لمصر تحسن قليلًا، بعدما دفع «كوبر» بعبدالله السعيد وكهربا، بدلًا من حسام عاشور ومروان محسن، حيث صنع الأول ثاني أخطر كرة لمصر للثاني، في الدقيقة 69، قبل أن تُسدد في جسد حارس اليونان وتضيع.

واصل المنتخب سعيه لإحراز التعادل، من خلال هجمات غير مكتملة من جانب «السعيد» و«شيكابالا»، الذي نزل بديلًا في الدقيقة 79، إلا أن المنتخب اليوناني أثبت قوية دفاعه وتصدى لتلك الهجمات، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لأبطال «يورو 2004» على «الفراعنة».