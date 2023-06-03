في غياب الشناوي.. الأهلي يخوض مرانه الختامي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مساء غد الأحد ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي والوداد، في تمام التاسعة مساءً.

وشهد المران غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بعد أن تم استبعاده بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، للاطمئنان أكثر عليه صحيًا، قبل الدفع به في مواجهة العودة.

وغاب الشناوي عن تدريبات اليوم، بينما شارك الثنائي حمدي فتحي وعلي لطفي في المران، بعد قرار المدرب السويسري بضمهما لقائمة الفريق لمباراة الغد.

في سياق متصل، أسفر الاجتماع الفني للمباراة النهائية، الذي أقيم اليوم، عن ارتداء فريق الأهلي الزي التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما سيرتدي فريق الوداد المغربي الزي البديل، أمام الأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب التي ستجمع بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد 11 يونيو الجاري، على ملعب “مركب محمد الخامس” في الدار البيضاء.