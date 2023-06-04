في عيد ميلادها 11.. «جوميا» تطلق تخفيضات تصل إلى 70%

تحتفل شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية بعيد ميلادها الحادي عشر بخصومات وعروض غير مسبوقة تصل إلى 70% على عدد من الفئات والأقسام، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو 2023.

وتتضمن الفئات والأقسام التي ستشملها الخصومات والعروض الأزياء ومنتجات الصحة والجمال، الهواتف المحمولة والإكسسوارات، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وغيرها، إضافة إلى دعم جوميا لنظام التوصيل المجاني لمنتجات جوميا إكسبريس، الذي يوفر توصيل المنتج في أسرع وقت وفي جميع أنحاء الجمهورية.

وتستمر العروض والتخفيضات على مدار احتفالات جوميا بعيد ميلادها الحادي عشر، حيث تطرح عروض اليوم الواحد يوميا للسلع والمنتجات علاوة على باقة من المفاجآت على المعروضات من خلال flash sale، وكذلك الألعاب التي تسمح للعملاء فرصة الربح، وبالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع المصرفي، توفر جوميا إمكانية تقسيط المشتريات بدون فوائد ومصاريف إدارية مع عدد من البنوك والمؤسسات غير المصرفية مثل: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الكويت الوطني، و aiBank.

كما ستشمل عروض التقسيط بلا فوائد كل من بنك الإسكندرية والتجاري وفا، وتستمر الشراكة الاستراتيجية بين جوميا وفاليو والتي ستمتد خلال فترة الحملة أيضا، وتعرض جوميا عددًا من المنتجات والسلع المُصنعة محليًا، ضمن مبادرتها المطلقة مؤخرًا، بعنوان “بكل فخر اشتري المصري”، لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية.

صرح هشام الجابري، الرئيس التنفيذي لـ”جوميا مصر”، قائلا: “نحن فخورون بما حققناه خلال 11 عامًا، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في ظل الثقة التي تتمتع بها جوميا في السوق المصرية والدعم غير المسبوق الذي حظيت به من كل من شركائها وعملائها، ونحن في جوميا نعمل بلا كلل على تحسين تجربة عملائنا باستمرار وتوفير خدمات مميزة.

كما نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية، خاصةً لدعم الاقتصاد الوطني، وهذا كان واضح من خلال حرصنا على دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة والحرفية في مصر، حيث نعتبرها العمود الفقري لاقتصادنا”.

وأضاف: “يهمنا دائمًا تحقيق تجربة سلسة لعملائنا من خلال حلول تقنية مبتكرة وشراكات فعالة في مجالات مثل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، ودعم الانتقال إلى مجتمع لانقدي، حيث نعمل على تسهيل عمليات الشراء والدفع لعملائنا من خلال هذه الحلول.”وتحظى منصة جوميا الرقمية بعدد من العلامات التجارية البارزة والتي تتميز بالمصداقية والثقة في عدد من الفئات ، ففي فئة الأزياء هناك American Eagle, Defacto, Andora, Mothercare Adidas وفي مجال الهواتف المحمولة والإلكترونيات نجد أبرزهم ٍSamsung، Nokia ،Xiaomi، LG علاوة على عدد آخر من العلامات التجارية مثل Fresh ، Black+Decker ، ليبتون.