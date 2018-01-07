في عيد الميلاد.. انفجار أنبوبة أكسجين يسبب ذعرًا لأهالي إسكندرية

أثار حادث انفجار أنبوبة أكسجين بمستشفى كنيسة العذراء، حالة من الذعر وسط أهالي الإسكندرية، خاصة بعد تردد أقاويل بانفجار قنبلة بالقرب من المستشفى.

وصرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه لا صحة لما توارد حول انفجار قنبلة بالقرب من المستشفى بشارع حسن رفعت بمنطقة سيدى بشر.

وأوضح أنه بمجرد ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة تم التحقق على الفور من صحة الخبر، وتبين أنه مجرد انفجار لأنوبة أكسجين أثناء نقلها من قبل أحد العاملين بالمستشفى دون وقوع أي إصابات.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر وعدم الانصياع للشائعات المغرضة، و التحقق جيدا قبل الترويج لأي خبر غير صحيح، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية وقوات الشرطة في حالة الاشتباه في وجود أي جسم غريب.