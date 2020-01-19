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في عيد الشرطة.. إطلاق ماكينة استخراج شهادات الميلاد الذكية وتعميمها بالمحافظات (صور)

بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة.
أماني عوض 11:27 م, الأحد, 19 يناير 20 11:27 م, الأحد, 19 يناير 20

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كشف اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، عن صورة أول ماكينة لاستخراج شهادات الميلاد الذكية، المقرر إطلاقها من قبل وزارة الداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية التابع لها.

وقال مستشار الرئيس عبر منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأحد: “في إطار خطة مصر التحول الرقمي، ماكينة إصدار شهادات الميلاد، وسيتم تعميمها قريبًا على مستوى الجمهورية”.

وأكد مصدر أمني، أن ماكينة السجل المدني الذكي خدمة إلكترونية مستحدثة للتخفيف والتيسير على المواطنين، ضمن خطة وزارة الداخلية في تطبيق منظومة خدمات إلكترونية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأضاف أن الماكينة سيتم وضعها بالأماكن العامة، على أن يتم تعميمها في كافة المحافظات، وستكون متوفرة طوال اليوم.

وأضاف المصدر أن الماكينة سيتم إطلاقها بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة الـ68، مع عدة مشروعات إلكترونية جديدة، منها تحديث التطبيق الذكي للوزارة.

وتطرق إلى أنه تم وضعها في 4 أماكن داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، ومطارات شرم الشيخ والبحر الأحمر والغردقة.

وأوضح أنها تستخرج شهادة الميلاد في دقيقة، كما أنه سيتم إضافة باقي أوراق السجل المدني لها في مرحلة أخرى.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الاجتماعي، بعدما نشرها مستشار الرئيس على صفحاتهم.

وتستعد وزارة الداخلية للاحتفال بعيدها الـ 68 الذي يتزامن مع يوم 25 من يناير من كل عام، منذ معركة الإسماعيلية عام 1952.

وعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.

وأفصحت وزارة الداخلية عن لوجو جديد صممته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، خلال الأيام المقبلة.

ومن المرتقب تنظيم احتفالية بأكاديمية الشرطة، للاحتفال بعيد الشرطة، وتكريم عدد من أسر الشهداء بها في 25 من يناير. وستعلن الوزارة خلال الاحتفالية عن إنجازات قطاعاتها وأجهزتها المختلفة في عام 2019.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كانت قد أعلنت عن استخرج رخص القيادة مجانًا دون رسوم لعدد من المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ68، يوم 25 من يناير.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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