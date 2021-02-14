في عيد الحب.. 836% زيادة في إنفاق المصريين للتعبير عن مشاعرهم

كشف مؤشر ماستركارد السنوي للحب عن زيادة غير مسبوقة في التسوق في فترة عيد الحب؛ مع ارتفاع إنفاق المتسوقين بنسبة 836% خلال العقد الماضي.

وقالت ماستر كارد في بيان، إن هذا العام يختلف قليلًا، حيث يبدو بأن الوجهة ستبقى كما هي بينما يخطط الأحباء لقضاء يومهم وإنفاق أموالهم بطريقة مختلفة.

ويقدم التقرير لمحة عن عادات الإنفاق والاتجاهات الرائجة في فترة عيد الحب من كل عام من خلال تحليل مبيعات البطاقات حول العالم.

وكشف التقرير زيادة إنفاق المستهلكين في جمهورية مصر العربية بنسبة 718% على الهدايا والتجارب مقارنة بعشر سنوات مضت.

3409% زيادة الإنفاق على الزهور

وذكر أن الإنفاق على الهدايا التقليدية والنزهات الخارجية خلال العقد الماضي زاد، وأنه على سبيل المثال زاد الإنفاق على الزهور بنسبة 3409% وعلى المجوهرات بنسبة 1418% والمطاعم 294%.

وتابع التقرير قائلًا: ومع ذلك، فإنه مع القيود المفروضة على الحركة في معظم أرجاء العالم، من المتوقع بأن تكون تجارب مثل باقات تحضير وجبات المطاعم في المنزل والنزهات في الحدائق والوجبات المطبوخة في المنزل وماراثونات الأفلام هي الأكثر رواجًا بين الأحبة لعيش تجارب رومانسية محلية هذا العام.

وقالت ماستركارد، إن التسوق عبر الإنترنت سجل نموًا مطردًا على مدار العقد الماضي، ليصل أعلى مستوياته على الإطلاق – مع زيادة بنسبة 1134% في معاملات الشراء عبر الإنترنت في فترة عيد الحب على مدار السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنه يبدو بأن الكثيرين سيتسوقون عبر الإنترنت لشراء الهدايا هذا العام، بينما سيعبّر البعض عن حبهم للمنتجات المحلية عبر شراء باقات الزهور والهدايا من الشركات المجاورة.