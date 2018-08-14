في عيد الأضحى.. عروض إضافية للصوت والضوء بالعربي

دعاء محمود

احتفالا بعيد الأضحى المبارك تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عروضا إضافية للصوت والضوء باللغة العربية خلال أيام العيد بمناطق الصوت والضوء الخمسة (الهرم بالجيزة- معبد الكرنك- معبد فيلة- معبد حورس بادفو- معبد ابوسمبل).

وتكون العروض بمنطقة الهرم وفيلة الساعة التاسعة والنصف مساء، خلال 4 أيام العيد ومنطقة الكرنك الساعة التاسعة مساء من وقفة العيد وحتى آخر أيام العيد ومنطقة إدفو الساعة السابعة مساء بناء على لغة الحضور الأكثر عددًا وابو سمبل الساعة السابعة والنصف ويقام العرض عن طريق سماعات الترجمة الفورية.

وأشار سامح سعد رئيس الصوت والضوء إلى أن عروض الصوت والضوء قد تزينت لاستقبال المصريين والعرب خلال أيام عيد الأضحى.