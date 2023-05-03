في عيدهم.. سك العملة تصدر درعا تذكاريا لعمال مصر

صممت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة درعا تذكاريا احتفالا بعيد العمال العام الحالي، يجسد إسهامات العمالة المصرية في مسيرة بناء وتقدم الوطن، بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.



ويحمل درع هذا العام شعارًا يبدأ بالآية القرآنية: «فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين»، ويضم صورة مجسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحيط بها أغصان الزيتون وعلم مصر ويحمل عبارة «حفظ الله مصر أرضًا وشعبًا وقائدًا»، ويضم شعار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

درع مصلحة سك العملة احتفالا بعيد العمال

اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة



وقالت وزارة المالية في بيان اليوم إنها تحرص من خلال «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة» على توثيق الأحداث والمناسبات المختلفة من خلال إبداعات فنية تشمل دروعًا قومية وميداليات وأوسمة ونياشين وأنماط التميز، فضلًا على سك عملات معدنية توثق الإنجازات والمشروعات القومية فى ذاكرة المصريين، إضافة إلى إنتاج أختام شعار الجمهورية بما يستكمل مسيرة الثراء الحضارى في الحفاظ على الهوية المصرية ببراعة الانامل الذهبية التي تترجم الأفكار إلى تصميمات فريدة بدقة بالغة.