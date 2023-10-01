في عام 2030 .. كامل الوزير: من المخطط أن يصل مترو الأنفاق إلى 5 خطوط

صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه من المخطط في عام 2030 أن يصل مترو الأنفاق إلى 5 خطوط بدلًا من 3 حاليًا، وذلك خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن.

وتابع أن القطاع سوف يمتلك قطار كهربائي و2 خطوط مونوريل فضلًا عن شبكة قطار كهربائي سريع ومترو الاسكندرية إلى جانب ترام الرمل.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن ذلك يتكون من 334 محطة و 672 قطار، بطول 2700 كيلو متر، و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا.

من الماضي للحاضر

أشار وزير النقل إلى أنه في 2014 كان هناك عدد (2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث) بإجمال طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً.

وأضاف أنه بعد ضخ الاستثمارات لهذا القطاع أصبح عدد خطوط المترو 3 في عام 2023، و خط قطار كهربائي LRT، فضلًا عن مونوريل شرق النيل “باجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة” و 220 قطار تنقل 5 مليون راكب يومياً.

وأشارإلى أنه قد تم توريد 62 قطار جديد للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثانى ومن المخطط تطوير واعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030.

واستعرض “الوزير” شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطار سريع 94 قطار إقليمى 40 قطار بضائع) ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 باجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا.