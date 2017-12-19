في عالم بيتكوين.. خبر سعيد: أصبحت ثريا.. خبر سيئ: نسيت الباسورد!

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنعام 2013 قرر فيليب نيومير قبول الدفع بعملة بيتكوين مقابل منتجات يبيعها عبر موقعه الإلكتروني الذي تخصص في التسويق، وبموجب هذه الخطوة حصل نيومير على 15 بيتكوين كانت تعادل آنذاك نحو 260 دولارًا.مرت السنوات وحققت بيتكوين طفرة هائلة في سعرها وأصبحت بيتكوينات ني

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





عام 2013 قرر فيليب نيومير قبول الدفع بعملة بيتكوين مقابل منتجات يبيعها عبر موقعه الإلكتروني الذي تخصص في التسويق، وبموجب هذه الخطوة حصل نيومير على 15 بيتكوين كانت تعادل آنذاك نحو 260 دولارًا.

مرت السنوات وحققت بيتكوين طفرة هائلة في سعرها وأصبحت بيتكوينات نيومير ثروة مقدرة تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، لكن الرجل فشل في الحصول عليها لأنه نسي كلمة السر “الطويلة المعقدة” التي اختارها بنفسه لحماية حسابه.

في عالم بيتكوين تحدث العجائب، قد تجد نفسك ثريًّا فجأة لكنك لن تجد هيئة تنظيمية تذكرك بكلمة المرور التي نسيتها، مثلما تفعل البنوك مع حاملي كروت الائتمان!

يحاول نيومير حاليًّا استخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة ويسخّرها لاختراق حسابه وكسر الكود الذي يحميه علّها تحرر ثروته “أستخدم جهازًا يبلغ طوله 5 أقدام ويقبع في أجزاء منه داخل خزان يسع لـ270 جالونًا من المياه المعدنية تعمل على تشتيت الحرارة الناتجة عن عمل الجهاز.. قد تستغرق هذه المحاولة مئات الأعوام وقد يبلغ عمري حين تحرير البيتكوينات 332 عامًا.. آمل أن يكون سعر العملة الافتراضية جيدًا حينها!”.

وتعتمد بيتكوين على نظام مشفر يؤسس حسابات تُسجل فيها جميع الإجراءات التي تتم على الشبكة يُطلق عليه اسم سلسلة الكُتل (block chain)، ومن المستحيل عمليًّا اختراق الحساب.

قصة نيومير كانت بين قصص عديدة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، لأشخاص امتلكوا البيتكوين عن طريق “الصدفة” أو التجربة، ولم يتصوروا أن تلك العملة ستكون مصدرًا للثراء، وهم جميعًا يواجهون نفس المأساة: “نسيان الباسورد”.

نيك تيستا، منتج فيديوهات في سان فرانسيسكو، حصل على مقابل خدماته من أحد الزبائن بالبيتكوين عام 2014، كان المقابل 150 دولارًا ويساوي الآن 2500 دولار.. هذا إن حصل عليه!

عاد تيستا إلى اللاب توب القديم الذي كان يملكه، وعندما شغله وجد أن المحفظة الرقمية التي كان يحتفظ فيها ببيتكويناته قد حذفت، ربما عن طريق برامج ذاتية في الحاسوب تحذف البيانات عندما تصل السعات التخزينية إلى ذروتها.

ويقول تيستا: “أود حقًّا ركل نفسي لعدم اهتمامي بحفظها.. تبدو عملية استعادتها مستحيلة”.

القصة الثالثة ليوسف سرحان، الذي قام والده بـ”فرمتة” كل البيانات على حاسوبه المحمول القديم: “أشعر بالجنون.. أبدو الآن كمن يحاول فتح رأسه للوصول إلى الباسورد”.