بنـــوك

«في ظل زيادة إصابات كورونا».. ارتفاع الدولار وسط تجدد مخاوف الإغلاق في أوروبا

بعد إعلان النمسا أنها ستعيد فرض الإغلاق العام وتلميح ألمانيا لإغلاق مماثل
المال - خاص 10:12 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 10:12 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع الدولار مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة بعد إعلان النمسا أنها ستعيد فرض الإغلاق العام في ظل الارتفاع الكبير في إصابات كورونا، وتلميح ألمانيا لإغلاق مماثل.

وزاد مؤشر الدولار 0.357 بالمئة إلى 95.903 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهرا بلغ 96.266 يوم الأربعاء.

وكان الدولار في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو واحد في المئة، نقلا عن روسيا اليوم.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-11-2021 في مصر

غير أن اليورو، الذي تراجع طوال الأسبوع هبط لأدنى مستوى في 16 شهرا مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا وفي ظل تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يتوقع سابقا في مناطق أخرى لاسيما الولايات المتحدة.

وهبط الدولار الأسترالي 0.32 بالمئة إلى 0.72525 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.7013 دولار أمريكي، وهبط الدولار الكندي 0.23 بالمئة إلى 1.26295 دولار أمريكي.

اقرأ أيضا  إقبال واسع على شراء أدوات الدين الحكومية

وارتفع الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، وجرى تداوله في أحدث تعاملات مرتفعا 0.35 بالمئة إلى 113.85 ين.

وتخلى الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسبه الأخيرة وانخفض 0.37 بالمئة إلى 1.3449 دولار.

وهبط سعر عملة “بيتكوين” المشفرة لأقل من 60 ألف دولار في طريقها لتسجيل أسوأ أسبوع في ستة أشهر وسجلت في أحدث التداولات حوالي 58000دولار.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 19-11-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 7:10 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 6:30 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم يستقر داخل البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 5:37 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه المصري

‫محمود الصباغ‬‎ 5:11 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات بشركات الصرافة

إسلام عزام 4:10 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

حاكم مصرف لبنان ينفى الصلة بين تدقيق حسابات المركزى وتقديمه بيانا بحساباته

أحمد فراج 3:01 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21