في ظل توقف رحلات العمرة.. الجهات السعودية تبدأ تنفيذ آلية لرد المبالغ المدفوعة لشركات السياحة

هناك تأكيدات من الجانب السعودى على أنه سيتم العمل على رد تلك المبالغ للشركات، إلاأنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على آلية محددة لاسترداد تلك المبالغ

تبدأ الجهات السعودية وضع آلية لرد المبالغ التي دفعتها شركات السياحة ضمن رحلات العمرة، بالتزامن مع استمرار التداعيات الخاصة باستمرار السلطات السعودية فى تعليق تأشيرات رحلات العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية خوفاً من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، على عدد من شركات السياحة المصرية، فى ظل وجود بعض المطالبات لعدد من عملاء شركات السياحة المصريين الذين كانوا يرغبون فى قضاء تلك الشعيرة للمطالبة باسترداد أموالهم.

وأكد حسام الحلو، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أنه عقب الإعلان من الجانب السعودى عن الإجراءات التى اتخذها والتي أدت إلى توقف رحلات العمرة فى الوقت الحالى، تفهمت شركات السياحة المصرية تلك الإجراءات الاحترازية رغم التداعيات المتوقعة عليها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” أن شركات السياحة المصرية ترتبط بتعاقدات والتزامات مالية وتجارية مع عدد من شركائها ووكلائها السعوديين.

لافتاً إلى أنه حتى الأن لم يتم تقريباً رد أى مبالغ من التى تم سدادها ضمن التعاقدات على رحلات العمرة التي توقفت مؤخراً.

وأوضح الحلو أن هناك تأكيدات من الجانب السعودى على أنه سيتم العمل على رد تلك المبالغ للشركات.

لافتاً إلى أنه تم البدء فى وضع آلية قبل يومين لاسترداد تلك المبالغ، بعد أن كانت لا توجد آلية محددة قبل ذلك تم الاتفاق عليها.

وأكد رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أن بعض عملاء الشركات بدأوا فى المطالبة باسترداد أموالهم، فى حين أن جزءا من أموال عملاء شركات السياحة يتم التعاقد به مع الشركات والفنادق والوكلاء فى الجانب السعودى من خلال العلاقات التجارية بين الجانبين.

عمل السياحة هو عمل مستقبلى يقوم على الحجز المسبق والتجهيز للرحلات

واعتبر الحلو أن هناك نوعا من الضبابية فى الرؤية بشأن رحلات العمرة فى الفترة القادمة.

لافتاً إلى أن عمل السياحة هو عمل مستقبلي يقوم على الحجز المسبق والتجهيز للرحلات وهو ما لا يتوافر الآن فى ضوء غياب أى مؤشرات تدل عما إذا كانت رحلات العمرة ستستأنف قريباً أم لا.

وأوضح أن هذا الوضع يؤدى لنوع من الارتباك بين شركات السياحة لعدم القدرة على اتخاذ أى قرار ، حيث أن هناك ترقب والجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأمور فى النهاية.

وأشار رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن الشعبة فى اتصال دائم مع كل الشركات بشأن تداعيات توقف رحلات العمرة والتأثيرات المترتبة عليها بالنسبة للشركات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول المملكة العربية السعودية، لمن حصل على تأشيرة العمرة منذ نهاية شهر فبراير الماضى.