في ظل العقوبات الغربية .. البنك المركزي الروسي : بطاقات جميع أنظمة الدفع تعمل بشكل طبيعي

ويأتي ذلك بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على مصارف روسية

أكد البنك المركزي الروسي، اليوم، أن بطاقات جميع أنظمة الدفع في روسيا تواصل العمل في روسيا بشكل طبيعي، ويأتي ذلك بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على مصارف روسية.

وأشار، في بيان اليوم الجمعة، -كما ورد بموقع روسيا اليوم- إلى أنه يتم حفظ جميع أموال العملاء من جميع البنوك الروسية في الحسابات المرتبطة بالبطاقات وإتاحتها لهم في أي وقت.

وحذر من أن عملاء المصارف التي أدرجت في قائمة العقوبات الغربية لن يتمكنوا من إجراء عمليات شراء بواسطة خدمتي “ApplePay” و”GooglePay”.

وأوضح: “لن يتمكن عملاء البنوك الخاضعة للعقوبات (VTB وSovcombank و Novikombank و Promsvyazbank و Otkritie) من الدفع ببطاقات هذه البنوك في الخارج واستخدامها للدفع مقابل الخدمات في المتاجر عبر الإنترنت والشركات المسجلة في البلدان التي تدعم العقوبات أيضا. كذلك الدفع بواسطة خدمتي ApplePay وGooglePay”.

يشار إلى أنه فرض الغرب أمس حزمة جديدة من العقوبات وصفت “بالشديدة”، وطالت مصارف روسية وهي “في تي بي” و”سبيربنك” و”سوفكم بنك” (Sovcombank) و”نوفيكم بنك” (Novikombank) و”بروم سفياز بنك” (Promsvyazbank) و”أوتكريتيا” (Otkritie).

كما أعلن البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية عن دعمهما للبنوك الروسية التي طالتها العقوبات الغربية.