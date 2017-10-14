في طريقه لبريطانيا.. إعصار أوفيليا يشتد قبالة جزر الأزور

سبوتنيكذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن إعصار أوفيليا اشتد قبالة جزر الأزور في شمال المحيط الأطلسي.وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن يمرّ جنوبي الأرخبيل، في وقت لاحق من اليوم السبت، قبل أن يتوجه صوب الجزر البريطانية.وأضاف المركز أن أوفيليا، ووجوده في هذا الموقع نادر، تصل قوته إلى عاصف

سبوتنيك

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن إعصار أوفيليا اشتد قبالة جزر الأزور في شمال المحيط الأطلسي.





وبحسب “رويترز”، من المتوقع أن يمرّ جنوبي الأرخبيل، في وقت لاحق من اليوم السبت، قبل أن يتوجه صوب الجزر البريطانية.

وأضاف المركز أن أوفيليا، ووجوده في هذا الموقع نادر، تصل قوته إلى عاصفة من الدرجة الثالثة وتصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 185 كيلومترًا في الساعة، مما يجعله سادس أكبر أعاصير المحيط الأطلسي هذا العام.

وقال المركز- ومقره ميامي: “من المتوقع أن يصل أوفيليا إلى جزر الأزور كعاصفة مدارية قوية تصاحبها رياح بقوة الإعصار”.

وتابع: “من المتوقع أن يتبدد الإعصار في غضون أربعة أيام تقريبًا من مروره على هذه الجزر”.