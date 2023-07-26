في طريقها من ألمانيا إلى مصر.. حريق يلتهم سفينة تحمل 3000 سيارة

اشتعلت النيران في سفينة شحن كانت تحمل على متنها قرابة 3000 سيارة ومتجهة من مدينة بريمرهافن في ألمانيا إلى بورسعيد في مصر، بينما تواجه السلطات صعوبة في السيطرة على الحريق نظرا للوضع المعقد للشحنة.

وحسب رويترز، قال خفر السواحل الهولندي إن الحريق أدى إلى مقتل أحد افراد طاقم السفينة وإصابة آخرين.

والسفينة المنكوبة هي “فرمنتال هاي واي” وتحمل علم بنما (مسجلة هناك)، ويبلغ طولها 199 مترا، ولا زالت النيران مشتعلة فيها حتى اللحظة.

صعوبة الإطفاء

وأوضح خفر السواحل الهولندي إن سفن الإنقاذ قامت برش الماء على السفينة المحترقة لتبريدها، لكن استخدام الكثير من المياه يمكن أن يعرض السفينة لخطر الغرق.

وقال إدوين فيرستيج المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية “لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي كانت السفينة تنقلها”.

وقال خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف ، لكن متحدثًا باسم خفر السواحل قال لرويترز في وقت سابق إنه بدأ بالقرب من سيارة كهربائية.

ونقلت رويترز عن شهود عيان أن الحريق انتشر بسرعة في السفينة لدرجة أن 7 من أفراد الطاقم قفزوا من فوق السفينة.

وأوضحت أن بعض أردا الطاقم أصيبوا نظر لقفزهم من مسافة طويلة فوق الماء ، بينما لقي أحد أفراد الطاقم حتفه في النيران.

وجرى إنقاذ بعض أفراد الطاقم من الماء، بينما قامت مروحية بنقل الأشخاص الباقين من الطاقم المكون من 23 فردًا بعيدًا عن السفينة المحترقة.

وقالت السلطات الهولندية إن الجرحى يعالجون من مشاكل في التنفس وحروق وكسور في العظام.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إدوين جرانيمان إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية للقارب المحترق.

وهذا الحادث هو الأحدث من بين عدة حرائق في الآونة الأخيرة في حاملات سيارات.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل اثنان من رجال الإطفاء من نيوجيرسي وأصيب خمسة في حريق في سفينة شحن تحمل مئات المركبات.

ودمر حريق آلاف السيارات الفاخرة على متن سفينة قبالة سواحل جزر الأزور البرتغالية في فبراير من العام الماضي.