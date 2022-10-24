في طرح عام أولي.. دبي تخطط لبيع 10% من أسهم «إمباور»

تعتزم دبي بيع 10 % من أسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) في طرح عام أولي، وفقا لإعلان نشرته صحيفة “جلف نيوز” اليومية ومقرها دبي اليوم الاثنين، بحسب وكالة رويترز.

وإمباور هي رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في بورصة دبي هذا العام، في برنامج يهدف إلى جذب اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.

وستطرح هيئة كهرباء ومياه دبي والإمارات لاستثمارات الطاقة الحصة التي تبلغ 10% والتي تعادل مليار سهم.

وسيتم البدء في قبول طلبات المستثمرين للاكتتاب العام اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر، وفقا لما جاء في الإعلان.

يستهدف الاكتتاب شريحتين: الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 10 % من أسهم الطرح، وتمثّل 100 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين.

وفي حال زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى عن عدد الأسهم المخصص لها، سيتم تخصيص أسهم الطرح إلى المكتتبين فيها بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب وبناء على سعر الطرح النهائي، وسيتم تقليص الطلبات بناء على هذا الأساس في حال زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الأولى وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح، وسيخصص لكل مكتتب حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 90 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 900 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة.

كان الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي قد أعلن في نوفمبر عن خطط لطرح 10 كيانات مرتبطة بالحكومة للاكتتاب العام في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.