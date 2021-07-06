في صفقة قيمتها 820 مليون دولار..«فيليب موريس إنترناشيونال» تستحوذ على «فيرتين فارما» للأدوية

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:PM) أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على شركة "فيرتين فارما" Fertin Pharma A/S، العاملة في تطوير وتصنيع الأدوية المعتمدة على أنظمة توصيل الدواء عبر الفم أو داخل الفم، بقيمة تبلغ 820 مليون دولار أميركي

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:PM) أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على شركة “فيرتين فارما” Fertin Pharma A/S، العاملة في تطوير وتصنيع الأدوية المعتمدة على أنظمة توصيل الدواء عبر الفم أو داخل الفم، بقيمة تبلغ 820 مليون دولار أميركي

وقال ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: “إن الاستحواذ على “فيرتين فارما” يعد خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا نحو تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان، وتعزيز محفظتنا الخالية من الدخان، لا سيما فيما يتعلق بمنتجاتنا الحديثة، وتسريع تقدمنا إلى ما بعد النيكوتين.

موضحا أن كل من فيليب موريس إنترناشونال وفيرتين فارما تتشاركان الالتزام بالعلوم والابتكارات التي تركز وتسعى لتحقيق حياة أفضل للمستهلك، ويسعدني أننا توصلنا إلى هذه الاتفاقية.

وأضاف: ستثري مجموعة تقنيات “فيرتين فارما” المتنوعة، والمزيج المتطور من الأعمال لديها، والخبرة ذات المستوى العالمي مسار الابتكار لدينا وقدراتنا، لدعم أهدافنا لعام 2025 المتمثلة في توليد أكثر من 50 في المائة من صافي عائداتنا من المنتجات الخالية من الدخان، وما لا يقل عن 1 مليار دولار أميركي من المنتجات التي تتجاوز النيكوتين “.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال إلى أن “فيرتين فارما” يعمل بها أكثر من 850 موظفاً وتتركز أعمالها في الدنمارك وكندا والهند،التي لها باع في مجال البحث والتطوير وإنتاج العلكة والأقراص القابلة للتسييل والأنظمة الفموية الصلبة الأخرى لتوصيل المكونات النشطة، بما في ذلك النيكوتين.

لافتا إلى أن فيرتين فارما حققت في عام 2020، إيرادات صافية حوالي 160 مليون دولار أميركي وتمثل قيمة الصفقة حوالي 15 مرة ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة “فيرتين فارما” في العام 2020

أضاف أن شركة فيليب موريس إنترناشونال ستحقق نتيجة الاستحواذ على “فيرتين فارما مجموعة من المكاسب منها اكتساب دراية وخبرة كبيرة لتطوير وتسويق المنصات الخالية من الدخان الحالية والإضافية – بما في ذلك القدرة على تسريع وجودنا في فئة المنتجات الفموية الحديثة سريعة النمو.

وأكد أن الاستحواذ سيوفر تجربة متميزة للمستهلك من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الخالية من الدخان منتجات مثل أكياس وأقراص النيكوتين .

بالإضافة إلى الاستفادة من منتجات “فيرتين فارما” للتوصيل عبر الفم للوصول إلى مجموعة من التقنيات الواعدة – المكملة لخبرة فيليب موريس إنترناشيونال في الاستنشاق – للنباتات المثبتة علمياً ومنتجات الرعاية الذاتية الأخرى.

وسيفيد الاستحواذ في تقديم الحلول والمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعمل على تحسين حياة الناس في مجالات مثل النوم، الطاقة والهدوء والتركيز .

فضلا عن مواصلة بناء منصتنا الشاملة للبحث والتطوير وخبرة التصنيع في مجال النيكوتين وإلى أبعد من مجالات منتجات النيكوتين من خلال إضافة قدرات “فيرتين فارما” القوية والقوى العاملة الماهرة، بما في ذلك 80 عالماً وخبير.

وأكد أن الاستحواذ سيعمل علي تسريع التقدم في أولويات الاستدامة الرئيسية، لا سيما في توسيع نطاق الوصول إلى بدائلنا الخالية من الدخان للمدخنين البالغين في جميع أنحاء العالم لتسريع التوقف عن التدخين وبناء أعمال قوية تتجاوز النيكوتين.



في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال عن هدفها المتمثل في تحقيق أكثر من 50 في المائة من إجمالي إيراداتها الصافية من المنتجات الخالية من الدخان بحلول عام 2025، وبالإضافة إلى التزامها المستمر بتحقيق مستقبل خالٍ من الدخان.

تهدف شركة فيليب موريس إنترناشونال إلى الاستفادة من القدرات في علوم الحياة، والابتكار في المنتجات، والخبرة السريرية لتوسيع محفظة منتجاتها بما يتجاوز التبغ والنيكوتين، مع بدائل وحلول مدعومة علمياً تعمل على تحسين حياة الناس وتحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمع.



تتبوأ شركة فيليب موريس إنترناشيونال دوراً مهما في السعي لإحداث تحول حقيقي في صناعة التبغ في سبيل بناء مستقبل خالٍ من الدخان واستبدال السجائر في نهاية المطاف بمنتجات خالية من الدخان لصالح المدخنين البالغين الذين لا يودّون الإقلاع عن التدخين، وخلق قيمة أفضل للمجتمع والشركة ومساهميها.

فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة عالمية كبري في مجال تصنيع وبيع السجائر وغيرها من المنتجات الخالية من الدخان، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها، إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على النيكوتين في الأسواق الواقعة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

كذلك، فإن الشركة تقوم بشحن وبيع جهاز IQOS Platform 1 من خلال مجموعة “ألتريا Altria” الأميركيّة بموجب اتفاقية ترخيص حصرية، إذْ أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية لشركة فيليب موريس إنترناشونال تسويق منتج IQOS، باعتباره من المنتجات معدلة المخاطر Modified Risk Tobacco Products))، كما اجتاز الاختبارات والتقييمات الشاملة قبل الطرح في السوق (PMTA)، وهو ما يجعل منه منتجاً مناسباً لتعزيز الصحة العامة.

وتبني شركة فيليب موريس إنترناشونال مستقبلها على صنف جديد من المنتجات الخالية من الدخان والتي تشكّل خياراً أفضل من الاستمرار في التدخين التقليدي، رغم أنّها لا تخلو من المخاطر. ومن خلال تكريس القدرات متعددة التخصصات في تطوير المنتجات، وتوفير المرافق الحديثة والدراسات والبراهين العلمية.

تهدف الشركة إلى توفير منتجات خالية من الدخان تلبي تفضيلات المدخنين وتتماشى مع المتطلبات التنظيمية الصارمة. وتضم مجموعة منتجات IQOS الخالية من الدخان منتجات تسخين التبغ وبخار النيكوتين.

واعتباراً من 31 مارس 2021 الماضي أشارت تقديرات فيليب موريس إنترناشيونال إلى أن هناك حوالي 14 مليون مدخن بالغ حول العالم قد تحولوا إلى منتجات الشركة التي تعتمد تسخين التبغ بدلاً من حرقه، المتاحة للبيع في 66 سوقاً في مدن رئيسية أو على مستوى البلاد تحت العلامة التجارية IQOS.

