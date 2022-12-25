في صفقة قيمتها 1.37 مليار جنيه..«FYK Limited» تستحوذ على كامل حصتي نجلتا فريد خميس بالنساجون الشرقيون

كشفت شركة النساجون الشرقيون للسجاد عن تفاصيل تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهمها بآليات الحجم الكبير بقيمة 1.37 مليار جنيه.
ونقلت ياسمين محمد فريد” و “فريدة محمد فريد ” نجلتي رجل الأعمال فريد خميس حصتهما الباغة 163.74 مليون سهم من أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد لصالح شركة FYK Limited .
وطبقا لافصاح شركة النساجون الشرقيون للسجاد ، نقلت نجلتا رجل الأعمال الراحل فريد خميس حصتهما الكاملة في الشركة والبالغة 12.31% وتعادل 81.87 مليون سهم، بقيمة 687.72 مليون جنيه لكل منهما.
وبذلك تصل نسبة ملكية شركة FYK Limited في أسهم رأسمال النساجون الشرقيون للسجاد إلي 24.61%.
ونفذت الصفقة شركة هيرميس للوساطة المالية ، وتم تنفيذها بسعر 8.40 جنيه للسهم .