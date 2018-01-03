في شهر..إحباط تهريب 8 ملايين لتر بنزين وسولار للسوق السوداء

متابعات أعلنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري. وأسفرت تلك الجهود خلال شهر عن ضبط 156 قضية محاولة تهر

متابعات

أعلنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود خلال شهر عن ضبط 156 قضية محاولة تهريب مواد بترولية بمضبوطات بلّغت 8 ملايين و283 ألفا و119 لتر بنزين وسولار، و56 ألف اسطوانة بوتاجاز، قبل محاولة بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 237 قضية دقيق مدعم وأقماح، و596 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 15 ألفا و428 قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، وضبط ألفين و43 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 675 قضية في مجال اللحوم والطيور الفاسدة، و949 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، فضلا عن ‬ضبط 9 قضايا اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 32 ألفا و348 قطعة متنوعة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

