اقتصاد وأسواق

بقيمة 8.9 مليار دولار.. عجز التجارة الأمريكي يسجل مستوى غير مسبوق في سبتمبر

العجز التجاري ارتفع 11.2%
مصطفى الجُدي 9:44 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 9:44 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن العجز التجاري في الولايات المتحدة سجل مستوى لم يسبق له مثيل في سبتمبر الماضي، في ظل تراجع الصادرات.

وذكرت “روسيا اليوم” أن عجز التجارة الأمريكي سجل مستوى غير مسبوق في 12 عاما.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع 11.2% إلى مستوى قياسي بلغ 80.9 مليار دولار.

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وهوت الصادرات 3% إلى 207.6 مليار دولار في سبتمبر، كما انخفضت صادرات السلع 4.7% إلى 142.7 مليار دولار.

وقادت الصادرات الصناعية الهبوط، إذ انخفضت صادرات النفط الخام مليار دولار، كما انخفضت صادرات السلع الرأسمالية.

وسجلت واردات المستلزمات والمواد الصناعية أعلى مستوياتها منذ أبريل عام 2014، وسجلت واردات السلع الرأسمالية والواردات غير البترولية وواردات أخرى مستويات قياسية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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