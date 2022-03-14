في سباق دراما رمضان .. «الكبير قوي6» يعيد أحمد مكي إلى منطقة الكوميديا

حقق البرومو الرسمي لمسلسل الكبير قوي 6 للفنان أحمد مكي صدى جيد منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويعود به مكي للدراما الكوميدية بعد سنوات وبرغم تقديمه لشخصية جادة في مسلسل الاختيار 2 العام الماضي ، إلا انه قرر ان يعود للكوميديا مرة أخرى في شهر رمضان بشخصية الكبير التي تعلق بها المشاهدين على مدى الأجزاء السابقة .

حيث ان الجزء السادس يضم نفس شخصيات الأجزاء السابقة نفسها ، سواء هشام اسماعيل أو بيومي فؤاد أو محمد سلام وظهرت هذه الشخصيات في برومو الجزء الجديد .

دعاء حلمي : أحمد مكي ليس فنانا مغامرا لذلك عاد لمنطقة الكوميديا التي تميز بها السنين الماضية

قالت الناقدة دعاء حلمي انه أحمد مكي معروف عنه انه شخصية كسولة فنيا ، وعودته للكوميديا في مسلسل الكبير قوي 6 في شهر رمضان القادم لانه يريد ان يلعب على المضمون ليس أكثر.

وأشارت إلى أن مكي سيحقق نجاحا بمسلسل الكبير في رمضان ، لانه تميز في هذا العمل منذ سنوات ، إضافة ان الجمهور تعلق بشخصية حزلقوم وباقي شخصيات المسلسل في الاجزاء الخمسة السابقة .

وتابع أن مكي حقق نجاحا بشخصيته في الاختيار 2 العام الماضي ، لكنه ليس فنانا مغامرا لذلك عاد لمنطقة الكوميديا التي تميز بها السنين الماضية ، على الرغم من كونه جرئ احيانا في تقديم أغنيات الراب والتي حقق بها شهرة كبيرة أيضا. .

خيرية البشلاوي : ليس عيبا أبدا ان يعود للدراما الكوميدية في رمضان هذا العام

وأوضحت الناقدة خيرية البشلاوي أن أحمد مكي يمتلك قماشة كبيرة في التمثيل والأداء وقادر على التنوع في أدواره ، لذلك برغم أنه حقق نجاحا واعجابا في شخصية الضابط في مسلسل الاختيار 2 العام الماضي ، إلا أن الجمهور متعلق بمسلسله الكبير منذ سنوات .

ولفتت إلى أنه ليس عيبا أبدا أن يعود للدراما الكوميدية في رمضان هذا العام بالجزء السادس لمسلسل الكبير ، لاسيما أنه يمتلك جمهور كبير ينتظره لذلك حقق البرومو الخاص بالكبير بمجرد طرحه مشاهدة جيدة مقارنة ببروموهات لمسلسلات أخرى ستعرض في شهر رمضان .

وتضيف أن المسلسلات الكوميدية المعروضة في موسم رمضان 2022 قليلة نوعا ما ، والكبير قوي 6 سيكون واحدا منها وأعتقد انه سيحقق نجاحا مثل الأجزاء السابقة ، حيث أن المشاهد تعلق بشخصيات العمل السنين الماضية وسيكون متشوقا لمشاهدة الجزء السادس .