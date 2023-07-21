في زمام 1.60 مليون فدان.. وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروط الجديدة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

نسبة تنفيذ المشروع تتجاوز 19% حتى تاريخه وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر

وصرح الدكتور سويلم بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 19% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف.. فإنه جارٍ العمل فى تنفيذ الخرسانات بالقنطرة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تنفيذ كل الخوازيق الخرسانية المسلَّحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وتجفيف حفرة الإنشاء.

جار أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت لبدء إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية وبدء تنفيذ الجسات التأكيدية

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية.. فإنه جار أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيدًا لبدء الإنشاء، كما تم بدء تنفيذ الجسات التأكيدية.

صب بلاطة كوبرى قنطرة فم الديروطية والردم حول القنطرة والتجهيز لتركيب البوابات

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية فقد تم صب بلاطة الكوبرى، وجار الردم حول القنطرة، كما تم نهو تصنيع البوابات بمعرفة إحدى الشركات المحلية، ويجري التجهيز لتركيب بوابات القنطرة، وجارٍ عمل اختبارات تحميل لسقف قنطرة الديروطية.

اختبارات جودة للخلطات الخرسانية المستخدمة في جميع العناصر

وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف- حجز الإبراهيمية) في اليابان،

استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه

وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان- الديروطية- أبو جبل- إيراد الدلجاوي- الساحلية) فى مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات، بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.

جدير بالذكر أن هذا المشروع المهم يُعدّ ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية،

ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذِّيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لعمل كوبري علوي.