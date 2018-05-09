في رمضان.. التموين تعلن تثبيت أسعار اللحوم السوداني والدواجن

محمد مجدي



أعلن وزير التموين، علي مصيلحي، تثبيت أسعار اللحوم السودانية والدواجن في رمضان، بالإضافة الي طرح العديد من أصناف السلع التي تحتاجها الأسر المصرية.

وقال وزير التموين على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة نصر، إنه سيتم تثبيت أسعار مستوى ٨٥ جنيها للكيلو وأسعار الدواجن عند مستوى ١٩ جنيها للكيلو.





وأشار المصيلحى إلى التنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بهدف اتاحة السلع وزيادة المعروض من السلع في الأسواق بالإضافة للاتفاق علي تقديم عروض وتخفيضات كبيرة علي السلع المعروضة في معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان.





ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات المشاركة بمعرض “سوبر ماركت.. اكسبو أهلا رمضان”، على بيع السلع بسعر الجملة.





وأكد وزير التموين علي مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في معرض سوبر ماركت، مؤكداً تقديم تخفيضات كبيرة علي معروضات الشركات التابعة للشركة القابضة تتراوح ما بين ١٥ ٪ إلى ٢٠٪ .





وأوضح المصيلحى أن هناك ٢٦٠ شركة تتنافس لجذب المستهلكين بتقديم تخفيضات كبيرة علي السلع واللحوم والدواجن والياميش.



ويقام معرض أهلا رمضان على مساحة 17 ألف متر مربع، تحت شعار البيع المباشر للجمهور بمشاركة حوالي ٢٦٠ شركة من كبرى الشركات المصرية المنتجة للسلع والمنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التنظيف، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، التي تشارك بالعديد من المنتجات المتنوعة.





ويوفر المعرض كافة احتياجات الأسر المصرية بداية من السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك مروراً بياميش رمضان، ويتنافس العارضون علي جذب الزبائن من خلال العروض والتخفيضات التي تشمل كافة المعروضات ، وتقوم العديد من الشركات بإجراء سحب على المشتريات ويتم تقديم جوائز قيمة للفائزين.





ويتيح المعرض استقبال أكثر من مليون زائر زائر يومياً طوال فترة المعرض، التي تمتد من الْيَوْمَ الخميس ١٠ الي ٣١ مايو ، ويستقبل المعرض الجمهور من ١١ صباحاً الي العاشرة مساءً يومياً.





كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توفير كافة احتياجات الأسر المصرية من خلال معارض سوبر ماركت في إقامة المعارض في لاستقبال شهر رمضان وتوفير احتياجات الأسر المصرية، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين الغرف التجارية والسادة المحافظين لإقامة معارض أهلاً رمضان في جميع المحافظات لتلبية الاحتياجات.



وقال الوكيل إن المعارض تهدف للتخفيف علي المواطن المصري؛ وتؤكد أيضاً علي تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص، لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها .



أما شريف سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفنادق والمنتجعات السياحية، قال إن المعرض يهدف لدعم حق المستهلك المصرى فى “الشراء المباشر”، وتأكيداً على توافر كافة المنتجات الغذائية المختلفة فى الأسواق.



وأكد على حرص الشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفنادق والمنتجعات السياحية علي المساهمة فى الأنشطة والفعاليات، التى لها مردود فعال على تخفيض الأسعار واستقرار السوق المحلية، وخدمة المستهلك المصرى.