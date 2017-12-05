اقتصاد وأسواق

في رقم قياسي جديد..بيتكوين تقفز إلى 11.8 ألف دولار

 عبدالغفور أحمد محسن واصلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تحقيق الأرقام القياسية مسجلة 11829 دولار خلال تعاملات اليوم، مستفيدة من زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية بأرباح العملة. وكانت شركة سي بي أو اي جلوبال ماركتس التي تعمل في استثمارات المشتقات المالية وتتخذ…

5 ديسمبر، 2017 5 ديسمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

 عبدالغفور أحمد محسن

واصلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تحقيق الأرقام القياسية مسجلة 11829 دولار خلال تعاملات اليوم، مستفيدة من زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية بأرباح العملة.

وكانت شركة سي بي أو اي جلوبال ماركتس التي تعمل في استثمارات المشتقات المالية وتتخذ من شيكاغو الأمريكية مقرا لها، أعلنت عن خطط  للسماح باعتماد البيتكوين كعملة للعقود الآجلة بدءا من الأسبوع المقبل.

وزاد هذا الإعلان الذي سبقه إعلانات من بورصات أمريكية مشابهة، من تفاؤل المستثمرين بتداول العملة التي كانت تعامل بازدراء قبل أشهر قليلة من المستثمرين في عالم المال التقليدي.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً