قال سعيد رياض ، نائب رئيس شعبة التعهيد بجمعية اتصال ، إن موظفي شركات التعهيد وخدمات الكول سنتر يخضعون لتدريب احترافي قبل أن يتسلموا مهام عملهم، ويبدأون في التعامل مع العملاء.

جاء ذلك ردا على تغريدة الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر على فضائية mbc عبر صفحته الشخصية على تويتر، والتي كان يروي خلالها تجربته الشخصية بعد التعامل مع أحد مراكز خدمة العملاء، موضحًا أن طبيعة العاملين في خدمة العملاء غير مؤهلين للرد على العملاء وحل مشكلاتهم، واصفا إياهم “بالعيال” على حد قوله.

وأوضح سعيد للمال أن موظفي خدمة العملاء يخضعون لتقييمات سنوية وربع سنوية، بناء على عدة اعتبارات منها مدة الانتظار التي استغرقها الموظف للرد على استفسارات العميل، علاوة على عدد المشكلات التي قام بحلها الموظف للعميل والمدة المستغرقة للرد على استفسارات العميل.

وأشار إلى أن موظفي خدمة العملاء ملتزمون بإطار تنظيمي للعمل وفقًا للهوية التي تضعها الشركة، لافتًا إلى أنه غير صحيح التزام الموظفين بسيناريو موحد للرد على كافة العملاء كما زعم عامر، ولفت رياض إلى أن مصر سوق واعدة يمتلك كفاءات في خدمات التعهيد، ويحتل مكانة مرموقه بين الأسواق العالمية، وهو ما ساهم في العمل على تصدير خدماتها للخارج.

وفي سياق متصل، أشارت شيماء عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة جوتشات لتقديم خدمات التعهيد، إلى أن التزام موظفي خدمة العملاء بسيناريو موحد للرد على كافى الاستفسارات أمر غير صحيح، مشيرة إلى أن الالتزام الوحيد للموظفين هو وجود إطار عام يسهم في نهاية المطاف لحل المشكلة التي تواجه العميل.

وأوضحت عبدالعزيز أن موظفي خدمة العملاء يخضعون لتدريب يترواح ما بين أسبوع إلى شهر، يتم فيها تدريب الموظفين مهارت التعامل مع العملاء بكافة انواعهم، علاوة على تدريبهم على التعامل مع الأنظمة التشغيلية للشركة، مما يسهم في العمل على تحقيق رغبة العميل بسرعة أكبر.