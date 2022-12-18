في رحلتها الأولى.. السفينة «ARTANIA» تصل إلى ميناء بورسعيد السياحي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحى، استقبل مساء أمس السفينة السياحية ARTANIA، قادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 505 سياح و456 طاقم بحاره، وذلك ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم، ومن المقرر صعود 427 سائحا فور عودتهم من جولاتهم السياحية بمدينة القاهرة، وستغادر السفينة الميناء متوجهة إلى ميناء شرم الشيخ، لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان صادر اليوم إنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن ، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

جدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها في عام 1984 ويبلغ عمرها 38 سنة، مملوكة لشركة Artania Shipping Company GmbH وتديرها شركة “فونيكس رايزن” الألمانية للرحلات البحرية، وتستوعب 1260 راكبًا ويخدمها طاقم مكون من 537 شخصًا،مزودة بـ 8 طوابق ، بإجمالي 594 كابينة.