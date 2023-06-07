في ذكرى حادث «غوتكي» 2021.. تعرّف على مجمّعة تأمين السكك الحديدية

تهدف مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة إلى معاونة الشركات الأعضاء في تغطية الأشخاص المتوفين أو ممن يصابون بعجز كلي أو جزئي مستديم ناشئ عن حادث لقطارات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، فهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق مؤمنة على جميع ركاب خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق على مستوى الجمهورية لدى مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وملتزمة بدفع الأقساط، وأن هذا التأمين يشمل جميع أنواع الحوادث باستثناء تلك التي تقع نتيجة خطأ من الراكب نفسه.

وقالت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن التأمين على كل ركاب القطارات إجباري وليس قرارًا منفردًا من تلك المرافق، مضيفة أن تأمين السكك الحديدية ضد الحوادث الشخصية يغطي أخطار الوفاة والعجز التي يتعرض لها الركاب، حيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ التعويض وفقًا للاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية و«مجمعة التأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية».

قطارات السكة الحديد

وبيّنت أن «مجمعة التأمين» قد أنشأت بالبروتوكول الموقع من هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين منذ عام 2002، بعد حادث قطار الصعيد الشهير الذي أدى إلى وفاة ما يقارب 350 مواطنًا، وشاركت شركات التأمين في عضويتها، وتم إصدار وثيقة لتغطية أخطار حوادث القطارات والمترو.

ولفتت إلى أن التغطية لا تشمل الركاب في حالات الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السُّكر البيّن.

وأوضحت أن الهدف من المجمعات بشكل عام؛ توفير الحماية التأمينية ضد بعض الخسائر الكبيرة التي لا طاقة بها لشركة تأمين بمفردها، بينما تقدم خدمة تأمين إجبارية لكافة أفراد المجتمع.

وذكرت أن قيمة تذكرة القطارات تتضمن مبلغًا يعد بمثابة قسط تأميني، لتوفير حماية لجميع الركاب أو المتواجدين على الأرصفة في مكان الحادث، أو اصطدام السيارات بالقطارات، أو عبور شخص لمسارها، أو ترجل الأشخاص على السكك الحديدية، مع توفير هيئة السكك الحديدية تغطية تأمينية مع «مجمعة التأمين» للمتضررين من تلك الحوادث للحصول على تعويض.

ولا يلزم للاستفادة بتأمين المجمعة حكم قضائي، وإنما تتقدم أسرة المتوفى بسبب الحادث إلى مجمعة التأمين مباشرة بطلب مرفق به شهادة الوفاة وإعلام الوراثة ومحضر الشرطة عن الحادث، وتطلب فيه الاستفادة بهذا التأمين، وفي حالة تسجيل محضر الشرطة أن الحادث لم يقع نتيجة خطأ سلوكي من المتوفى؛ تقوم مجمعة التأمين بصرف التعويض لورثته فوريًا، ويقدر قيمة التأمين في حالة الوفاة بـ30 ألف جنيه.

وفي حالة الإصابة يقدم المصاب طلبًا إلى مجمعة التأمين مرفقًا به تقرير طبي يبين حجم الإصابة ومحضر الشرطة، وفي حالة عدم تسجيل محضر الشرطة حدوث الإصابة نتيجة خطأ سلوكي من المصاب؛ تقوم مجمعة التأمين بصرف التأمين بشكل فوري، ويتم الصرف طبقًا لنسب العجز المعمول بها في وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية، ولا يسقط حق المصاب أو أسرته في مقاضاة الهيئة والحصول على التعويض الذي تحدده المحكمة في حالة وقوع الحادث نتيجة خطأ من هيئة السكة الحديد.

ويذكر أن حادث تصادم قطاري غوتكي في السابع من يونيو 2021 قبيل الفجر، حيث تصادم قطاران بالقرب داهاركي، بمقاطعة غوتكي جنوب إقليم السند في باكستان، مما أسفر عن مقتل 65 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين، حيث خرج قطار سريع عن مساره في المسار المعاكس، وتحطم قطار سريع ثانٍ لاصطدامه بالأول بعد دقيقة تقريبًا، ما أسفر عن تدمير حوالي 8 عربات تمامًا.