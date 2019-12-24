في ذكرى تأسيسها الـ60.. تكريم 14 فنانًا من رموز فرقة رضا (صور)

تحتفي وزارة الثقافة بأسماء على رضا ومحمود رضا وفريدة فاضل.. وغيرهم من المبدعين المنتمين لفرقة رضا يوم الخميس المقبل

تحتفل وزارة الثقافة، يوم الخميس 26 ديسمبر، بمرور 60 عامًا على تأسيس فرقة “رضا” للفنون الشعبية، ومن المقرر أن تقوم الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بتكريم 14 شخصية من مؤسسى ورموز الفرقة، الذين أسهموا بإبداعاتهم فى ترسيخ أحد أشكال الفنون الشعبية ونشرها فى المجتمع المصرى، ومنهم محمود رضا، وفريدة فهمي، والموسيقار على إسماعيل، وحسن عفيفي، وغيرهم من الراقصين والفنانين بالفرقة. رقص اسكندراني

15 يومًا لفرقة رضا على البالون بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها

تتواصل الاحتفالية الكبرى لوزارة الثقافة التى تقام بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس الفرقة على مدار أسبوعين متتاليين، وتنطلق فى الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر على مسرح البالون، ويخرجها خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، بحضور عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية. رقص بدوي

برنامج حفل التكريم يبدأ بفيلم وثائقي وينتهي برقصات للفرقة

وتبدأ الاحتفالية بفيلم وثائقى يستعرض المسيرة المميزة لفرقة رضا، وجولاتها داخل الوطن وخارجه.

والمكرمون في هذا حفل وزارة الثقافة هم: محمود رضا، الراحل على رضا، فريدة فهمى، الموسيقار الراحل على إسماعيل، ومصمم الاستعراضات حسن عفيفى- والذي توفي هذا الشهر- والراقص نبيل مبروك، والممثل والراقص ومصمم الاستعراضات الراحل حسن السبكى، والراقص ومصمم الاستعراضات الراحل حمادة حسام الدين، الجداوى رمضان لأحد فنانى الجيل الثانى للفرقة ومديرها اللأسبق، الراقصة الراحلة نيفين رامز، الفنانة هناء الشوربجي، الفنانة لطيفة توفيق لحام، الفنانة ليلى عبد الغنى، والمطرب محمد رءوف.

بعد ذلك تقدم الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التى اشتهرت بها، منها: رنة الخلخال، العرقسوس، الداحية، يا وردة يابلدى، الحجالة، العصايا الى جانب فاصل من أعمال الموسيقار على إسماعيل يضم معزوفتى خان الخليلى والكرنك . رقص بالشمعدان

تاريخ فرقة رضا

فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا والراقصة الأولى فريدة فهمى (والتي حظيت بمساندة والدها أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى)، قدمت الفرقة أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة.

وقام على إدارة الفرقة الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كوّن الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها. رقص صعيدي

قامت الفرقة ببطولة ثلاثة أفلام سينيمائية لقيت نجاحًا جماهيريًّا عريضًا هى اجازة نصف السنة، غرام فى الكرنك، حرامى الورقة، كما طافت مختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق المراكز الأولى بمعظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها.

وقدمت فرقة رضا أكثر من 3000 عرض عالمى فى أهم وأعرق المسارح، منها مسرح هيئة الأمم المتحدة (نيويورك وجنيف)، الأولمبياد (باريس)، البرت هول (لندن)، بيتهوفن (بون)، ستانسلافسكى (الاتحاد السوفيتى) وغيرها بالإضافة إلى عروض متعددة بمختلف لأنحاء مصر، دعمتها وزارة الثقافة خلال العام الماضى بستة عشر فنانًا لإعداد جيل جديد من شباب العارضين قادر على استعادة الأمجاد، إلى جاانب تكوين أوركسترا خاص بها يضم نخبة من العازفين والمغنيين.