في ذكرى انتصارات أكتوبر.. الكهرباء تفتتح مركزي خدمة طوخ وقليوب بنطاق جنوب الدلتا للتوزيع

قام الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والمهندس حسن البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت 7 أكتوبر، بافتتاح فرعى طوخ وقليوب التابعين لشركة جنوب الدلتا.

شارك في الافتتاح لفيف من قيادات القابضة وشركة جنوب الدلتا، في إطار حرص قطاع الكهرباء على إضافة إنجازات التطوير وتحسين الخدمة، وفى ذكري انتصارات أكتوبر النصر العظيم الذى أثلج صدور المصريين كل عام.

حيث تم الإشادة بالجهود المبذولة من قِبل الشركة لتحسين الخدمة من حيث تطبيق الهوية البصرية الموحدة لمراكز الخدمة وقنوات تقديم الخدمة.

كما تم إعداد خطة تدريبية يتم تنفيذها بالفروع تشمل جودة تقديم الخدمات ومهارات خدمة العملاء واللوائح والقوانين.

كما تسعى الوزارة لتقديم الخدمات المقدَّمة لذوى الإعاقة، حيث تم إنشاء شُباك خاص بهم مزوَّد بشاشة لشرح الخدمات بلغة الإشارة، كذلك تمكِّن الموظف بسهولة التواصل مع العميل.

كذلك تم تأكيد أهمية خطة الصيانة والتحسين المستمر للشبكات وقياس الجهد لدى المواطنين باستمرار، والخطوات المبذولة من أجل تقليل الفقد والعمل على انتهاء شكاوى المواطنين.