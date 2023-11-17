 في ذكرى افتتاحها.. قناة السويس تقترب من تسجيل 165 مليار دولار عائدات خلال 154 عامًا

تقترب عائدات قناة السويس من تسجيل نحو الـ165 مليار دولار في ذكرى افتتاحها أمام الملاحة العالمية منذ 154 عاما حسب مؤشرات حركة الايرادات.

وشهدت قناة السويس حفلا افتتاحيا أسطوريا، في 17 نوفمبر عام 1869، خلال عهد الخديوي إسماعيل، حيث حضر الحفل نخبة من ملوك وأمراء ورؤساء دول العالم.

وعبرت القناة في ذلك اليوم (17 نوفمبر 1869) السفينة “ايجيل” وعلى متنها كبار المدعوين تتبعها 77 سفينة منها 50 سفينة حربية… وأقيمت بهذه المناسبة احتفالات ومهرجانات تفوق الوصف، أنفق فيها الخديو اسماعيل نحو مليون ونصف مليون جنيه.

ويشار إلى أن هيئة قناة السويس ستبدأ تطبيق زيادات جديدة فى رسوم العبور تتراوح نسبتها من 5 – %15 بدءًا من عام 2024،

وحققت قناة السويس خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى نحو 8.62 مليار دولارمقارنة مع الفترة نفسها لعام 2022 والتى سجلت 6.49 مليار .

وعبرت قناة السويس خلال العشرة شهور الماضية 22 ألفا و29 سفينة بزيادة %13 مقارنة مع الفترة المقابلة لعام 2022 والتى شهدت دخول 19 ألفا و485 .

يشار إلى أن قناة السويس تستحوذ على %12 من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصرى.