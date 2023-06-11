في ذكراه.. جان تنبرجن اقتصادي عالمي وضع معيارًا لقياس الدخل ولم يُعرف إلا بعد وفاته

يعد جان تنبرجن أول اقتصادي حصل على أول جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية في عام 1969، وشاركها مع راجنار فريش، عن مجال تطوير وتطبيق نماذج ديناميكية لتحليل العمليات الاقتصادية، ويعد أحد أكثر الاقتصاديين نفوذًا في القرن العشرين وأحد الآباء المؤسسين للاقتصاد القياسي، وتشمل مساهماته المهمة في الاقتصاد القياسي تطوير نماذج الاقتصاد الكلي، وحل مشكلة تحديد الهوية، وفهم النماذج الديناميكية، كما أنه من المؤسسين لمنظمة الاقتصاديين من أجل السلام والأمن، وفي عام 1945 أسس مكتب تحليل السياسة الاقتصادية (CPB)، وكان أول مدير للوكالة.

مساهمات عددة ورؤى جديدة

قال إروين ديكر في دراسته “جان تنبرجن وصعود الخبرة الاقتصادية” المنشورة في 2021 بمجلة جامعة كامبردج، إن جان تنبرجن وُلد في التاسع من يونيو 1903 في لاهاي بهولندا، وتلقى تعليمه بجامعة ليدن، وحصل على الدكتوراة في الفيزياء عام 1929.

وكان تنبرجن الأكبر بين 5 أبناء لديرك كورنيليس تينبرجن وجانيت فان إيك، وفاز شقيقه نيكولاس بجائزة نوبل (في علم وظائف الأعضاء خلال عام 1973) لعمله في علم السلوك، بينما أصبح أخوه الأصغر؛ لوك، عالم طيور مشهور، وفاز جان ونيكولاس تنبرجن بـ”نوبل” من تلك العائلة.

وبيّن ديكر أن تنبرجن قد شغل وظيفة أستاذ بكلية الاقتصاد 1933 وأصبح أستاذًا متفرغًا من 1956 فصاعدًا، وكان في الفترة من 1929 وحتى 1945 إحصائيًا بالمكتب المركزي للإحصاء بهولندا، وفي الفترة 1936-1938 انضم إلى عصبة الأمم، كخبير، وفي الفترة 1945-1955 شغل وظيفة مدير مكتب التخطيط المركزي للحكومة الهولندية واستشاري للحكومات في مختلف البلدان، ومنها الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) وتركيا وفنزويلا وسورينام وإندونيسيا وباكستان وبلدان أخرى، وكذا المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية، كما كان عضو الأكاديمية الملكية الهولندية للعلوم وبعض المعاهد، ومُنح 15 دكتوراة فخرية من الجامعات المختلفة، وتوفي عام 1994.

وأشار إلى أن مساهمات تنبرجن الاقتصادية تشمل مجالات الاقتصاد القياسي والرياضي، والاقتصاد الكلي، وتوزيع الدخل القومي.

“معيار تنبرجن”.. وثيقة خلود

ويشير أرشيف جان تنبرجن بأكاديمية هولندا الملكية للفنون والعلوم المؤرشف على الإنترنت في الثامن عشر من سبتمبر 2020، إلى أن تنبرجن قد اشتهر بما يسمى “معيار تنبرجن” الذي نوقش بعد فترة طويلة من وفاته، بينما لا يوجد عمل مكتوب يذكره فيه رسميًا، والذي يعني أنه إذا تجاوزت النسبة بين الدخل الأكبر والأقل 5، فإنها تصبح غير مواتية للوحدة المجتمعية المعنية، وناقش تنبرجن بعض الجوانب الفنية لنسبة توزيع الدخل من 5 إلى 1 في مقال نُشر عام 1981، وبصرف النظر عن التفاصيل الخاصة بنسبة 5 إلى 1، فمن الصحيح بشكل عام أن موضوعه الكبير كان توزيع الدخل والبحث عن نظام اجتماعي مثالي.

تينبيرجن بندوة عن الاقتصاد في لاهاي 1975

ويضيف أرشيف تنبرجن إلى أنه أول من أسس نموذجًا وطنيًا شاملًا للاقتصاد الكلي، والذي طوره لأول مرة في عام 1936 لهولندا، ثم طبقه لاحقًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما في عمله على نمذجة الاقتصاد الكلي وصنع السياسة الاقتصادية، صنف بعض الكميات الاقتصادية كأهداف والبعض الآخر كأدوات، وتعد الأهداف هي المتغيرات الاقتصادية الكلية التي يرغب صانع السياسة في التأثير عليها، في حين أن الأدوات هي المتغيرات التي يمكن لصانع السياسة التحكم فيها بشكل مباشر، وأكد على أن تحقيق القيم المرغوبة لعدد معين من الأهداف يتطلب من صانع السياسة التحكم في عدد متساوٍ من الأدوات، والتي تُعرف باسم “قاعدة تنبرجن”، ولا يزال تصنيف تنبرجن مؤثرًا إلى اليوم، حيث يقوم على أساس نظرية السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية، وينظر العديد من البنوك المركزية اليوم إلى معدل التضخم على أنه هدفهم، وأداة السياسة التي يستخدمونها للسيطرة على التضخم هي سعر الفائدة قصير الأجل.

وقد أدت النمذجة الاقتصادية القياسية لتنبرجن إلى نقاش حيوي مع العديد من المشاركين المعروفين، بما في ذلك جي إم كينز وراجنار فريش وميلتون فريدمان، ويشار إلى تلك المناقشة باسم “مناقشة تنبرجن”.

مساهمات تنبرجن العلمية.. عقلية فريدة

وأشارت الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم لتاريخ تنبرجن المنشور إلكترونيًا في العاشر من سبتمبر 2022 إلى العديد من أوراق تنبرجن البحثية؛ مثل “الأمن العالمي والإنصاف، جامعة ألدرشوت، 1990″، و”الإنتاج والدخل والرفاهية: البحث عن نظام اجتماعي أمثل، جامعة برايتون، 1985″، و”السياسة الاقتصادية: المبادئ والتصميم، جامعة أمستردام، 1978″، و”توزيع الدخل: التحليل والسياسات، جامعة نيويورك، 1975″، و”ديناميات دورات الأعمال: دراسة في التقلبات الاقتصادية. جامعة شيكاغو، 1974″، و”عنصر الفضاء في التخطيط التنموي، جامعة أمستردام، 1969″، و”التخطيط التنموي، جامعة لندن، 1967″، و”التخطيط المركزي: دراسات في الاقتصاد المقارن، جامعة نيو هافن، 1964″، و”تشكيل الاقتصاد العالمي: اقتراحات لسياسة اقتصادية دولية، جامعة نيويورك، 1962″، وغيرها من الدراسات.

وألف عدد من الكتب، مثل “أوراق مختارة” ونشر في أمستردام في 1959، و”السياسة الاقتصادية: المبادئ والتصميم”، المنشور في أمستردام عام 1956، و”المركزية واللامركزية في السياسة الاقتصادية، المنشور بأمستردام في 1954، و”الاقتصاد القياسي” المنشور بلندن في 1953، و”نظرية السياسة الاقتصادية (الطبعة الثانية) في 1952 بأمستردام، و”دورات الأعمال في المملكة المتحدة 1870-1914″ المنشور بأمستردام في 1951، و”التعاون الاقتصادي الدولي” المطبوع في أمستردام في 1945، و”دورات الأعمال في الولايات المتحدة، 1919-1932″ المنشور في جنيف في 1939 ونيويورك في 1968، وغيرها من الكتب.