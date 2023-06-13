في ذكراها.. إلينور أوستروم أول امرأة تفوز بـ«نوبل» عن تراثها في الدراسات الاقتصادية

تعد إلينور أوستروم أول امرأة تفوز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009، بالمشاركة مع أوليفر وليامسون، بسبب تحليل الإدارة الاقتصادية، ولا سيما إدارة المشاركة، واقتصاد البيئة، وكانت “أوستروم” عضوًا بالأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة منذ عام 2001، وعملت أستاذة للعلوم السياسية في جامعة إنديانا ببلومنجتون ومديرة مركز دراسات التنوع المؤسسي بجامعة أريزونا، وتميزت أبحاثها في مجال اقتصاديات البيئة بتناول كيفية تعامل الناس مع البيئة واستغلالها، من خلال دراستها لاقتصاديات صيد الأسماك وطرق الري واقتصاديات الغابات وتنمية الأشجار، وتوجهت في آخر عمرها لدراسة نشر العلوم والمعرفة ومسألة حقوق الابتكار والإبداع، كما تناولت في العديد من دراساتها كيفية تنظيم الناس لأنفسهم لإيجاد حلول جماعية لمشكلات معقدة، بينما حللت تأثير المؤسسات وما تصدره من تعليمات على عمل الناس، وكيفية تحفيز الناس على اتخاذ القرارات أثناء العمل، وبيّنت حلولًا قيمة في هذا السبيل.

مذكرات السيرة الذاتية

وقال بوني مكاي وبينيت جيه، بدراستهما “مذكرات السيرة الذاتية لإلينور أوستروم (1933-2012)” المنشورة بمجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم في الخامس عشر من إبريل 2015، إن إلينور كلير أوستروم وُلدت في السابع من أغسطس 1933، في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهي الابنة الوحيدة لوالديها، اللذين انفصلا في وقت مبكر من حياتها، وعاشت إلينور مع والدتها معظم الوقت، وارتادت كنيسة بروتستانتية مع والدتها، وكثيرًا ما كانت تقضي عطلات نهاية الأسبوع مع عائلة والدها اليهودية، في حقبة ما بعد الكساد على الحرفيين، ووصفت أوستروم نفسها بأنها “طفلة فقيرة”، وكان نشاطها الترفيهي الرئيس السباحة، حيث انضمت في النهاية إلى فري وسبحت بشكل تنافسي، حتى بدأت تعليم السباحة لكسب الأموال لمساعدتها على الالتحاق بالجامعة.

وقد التحقت بمدرسة بيفرلي هيلز الثانوية، وتخرجت عام 1951، واعتبرت نفسها محظوظة، لأن المدرسة لديها معدل أعلى من القبول في الكلية، وخلال السنة الإعدادية انضمت إلى فريق المناقشة، لتعلم تكتيكات المناظرة، التي كان تأثيرها مهمًا على طرق تفكيرها، وسمح لها ذلك بإدراك وجود جانبين للسياسة العامة، وأنه من الضروري وجود حجج جيدة لكلا الجانبين، في حين ثبّطها نظام المدرسة عن دراسة علم المثلثات، حيث لم يُسمح للفتيات اللواتي لم يحصلن على درجات عالية في الجبر والهندسة بدراسة الموضوع.

ولم يكن لدى أي فرد من أفراد عائلتها المباشرين أي خبرة جامعية، ولكن بما أن 90٪ من الطلاب في مدرستها الثانوية التحقوا بالكلية، فقد رأت أن الأمر “طبيعي”، بينما لم ترغب والدتها في أن تلتحق بالكلية، ولا ترى سببًا لذلك، وبعد التخرج بكلية العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، عاشت أوستروم في بلومنجتون بإنديانا، وعملت في هيئة التدريس بجامعة إنديانا، وانتمت فيما بعد إلى جامعة ولاية أريزونا، حيث كانت أستاذة متميزة بها، وأستاذة للعلوم السياسية، ومديرة مشاركة لورشة العمل في النظرية السياسية وتحليل السياسات في الجامعة، بالإضافة إلى إلى عملها كأستاذة أبحاث والمدير المؤسس لمركز الدراسة، وكانت باحثة رئيسة في برنامج دعم البحوث التعاوني للزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية (SANREM CRSP)الذي تديره جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

منذ الستينيات، شاركت أوستروم في سياسة إدارة الموارد وأنشأت مركزًا للأبحاث، لجذب العلماء من مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم، وأدارت العمل والتدريس في مركزها على أساس ورش العمل، وليس على أساس أكاديمي بمحاضرات وتسلسل هرمي صارم.

وقد درست أوستروم التفاعل بين الناس والنظم البيئية لسنوات عديدة وأظهرت أن استخدام الموارد المستنفدة من قبل مجموعات من الناس (المجتمعات، التعاونيات، الصناديق الاستئمانية، النقابات العمالية) يمكن أن يكون عقلانيًا ويمنع استنفاد المورد دون تدخل الدولة أو الأسواق مع القطاع الخاص.

مأساة المشاعات

قال سيفيك سيستم، في دراسته “لا علاجات! إلينور أوستروم تتحدث مع فران كورتن” المنشورة في الثامن عشر من مارس 2010، إن أعمال أوستروم المتصلة بالبيئة فقد بينت أن المجهودات الفردية وعلى المستوى المحلي يمكن أن تكون أكثر نجاحًا مما تقوم به الحكومات، ويرجع ذلك إلى تعقد المسائل المتعلقة بصانعي القرار، فكانت تنصح باتخاذ القرار على المستوى المحلي، وبتعدد تلك المراكز على مستوى البلد ككل، أي تلافي المركزية في تلك الأمور، حيث يقوم الأفراد المعنيين باتخاذ قراراتهم من واقع الوضع المحلي، وتعطي العمل الفردي كفاءة أعلى من كفاءة قرارات تأتي من حكومة مركزية قابعة في العاصمة.

وتنطبق توجيهات إلينور أوستروم على نظام صندوق العلاج الطبي المتبع في النمسا وألمانيا وسويسرا، حيث لا تقوم الحكومة بهذا العمل، وإنما تقوم به صناديق مختلفة تخضع للعمل والمسئولية الذاتية، من أجل تقديم أحسن الخدمات إلى المرضي من المواطنين ورعايتهم الصحية بأفضل ما يكون.

وفي عام 1961، نشرت أوستروم، وتشارلز تيبوت، وروبرت وارين “تنظيم الحكومة في المناطق الحضرية”، والذي أصبح مقالًا مؤثرًا وقدم موضوعات مركزية، بينما أدى المقال إلى تفاقم الصراع مع مكتب البحوث الحكومية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لأنه، خلافًا لمصالح المكتب، نصح بعدم مركزية المناطق الحضرية لصالح التعددية المركزية، مما اضطرها إلى الالتحاق التحقت بجامعة أنديانا كأستاذ مساعد زائر، وكانت الدورة الأولى التي درستها عبارة عن فصل مسائي حول الحكومة الأمريكية.

وكانت أوستروم غنية بالمعلومات من خلال العمل الميداني، سواء في عملها أو عمل الآخرين، وأثناء حصولها على درجة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أمضت سنوات في دراسة حروب المياه وسباقات الضخ التي دارت في الخمسينات من القرن الماضي في فناء منزلها الخلفي الجاف، وعلى عكس التنبؤات الاقتصادية العقلانية السائدة للمالثوسية ومأساة المشاعات، أظهرت حالات لم يكن فيها البشر محاصرين وعاجزين وسط تناقص الإمدادات.

وفي كتابها “إدارة مجلس العموم”، اعتمدت على دراسات نظم الري في إسبانيا، ونيبال، والقرى الجبلية في سويسرا واليابان، ومصايد الأسماك في مين وإندونيسيا.

واشتهرت أوستروم بإعادة النظر في ما يسمى بـ “مأساة المشاعات“، وهي النظرية التي اقترحها عالم الأحياء جاريت هاردين، في عام 1968، وفي مقال يحمل نفس الاسم نُشر في مجلة Science، افترض هاردين أنه إذا اتخذ كل راعٍ يتقاسم قطعة أرض رعي مشتركة قرارًا اقتصاديًا عقلانيًا فرديًا بزيادة عدد الماشية التي يحتفظ بها على الأرض، فإن التأثير الجماعي سيُستنفد أو ستدمر المشاعات، وبعبارة أخرى، بينما الأفراد الذين يتصرفون بشكل مستقل وعقلاني ويستشيرون مصلحتهم الذاتية سيؤلون في النهاية إلى استنفاد مواردهم المحدودة المشتركة.

وتعتقد أوستروم أن “المأساة” في مثل هذه المواقف ليست حتمية، كما اعتقد هاردين، وبدلًا من ذلك، إذا قرر الرعاة التعاون مع بعضهم البعض، ومراقبة استخدام بعضهم البعض للأرض وتطبيق القواعد لإدارتها، فيمكنهم تجنب المأساة، بينما كان هناك إجماع بين الاقتصاديين منذ فترة طويلة على أن الموارد الطبيعية التي تستخدم بشكل جماعي سيتم استغلالها بشكل مفرط وتدميرها على المدى الطويل، وقد دحضت إلينور أوستروم هذه الفكرة، بإجراء دراسات ميدانية حول كيفية إدارة الناس في المجتمعات المحلية الصغيرة للموارد الطبيعية المشتركة، مثل المراعي ومياه الصيد والغابات، وأوضحت أن استخدام الموارد الطبيعية بشكل مشترك من قبل مستخدميها، في الوقت المناسب، يضع بلا شك قواعد لكيفية العناية بهذه الموارد واستخدامها بطريقة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.

سيدة الحرفيين.. سيدة الصنعة

وقالت مورين بورك، في حوارها “الناس في الاقتصاد.. سيدة الحرفيين” المنشور في سبتمبر 2011، إن إلينور قد شاركت في الأنشطة الدولية طوال حياتها المهنية الطويلة والمثمرة، فلديها خبرة في كينيا ونيبال ونيجيريا، كما قامت برحلات بحثية إلى أستراليا وبوليفيا والهند وإندونيسيا والمكسيك والفلبين وبولندا وزيمبابوي، ومن خلال ورش العمل والمنح البحثية، دعمت هي وزوجها العديد من الطلاب الدوليين، وزارا الباحثين وصناع السياسات، حيث لم يكن لديهما أطفال، واستخدما الأموال والجهود الشخصية لتلقي المنح لمساعدة الآخرين، وأشارت إلى أن عدم وجود عائلة لديها لم يكن يقلقها بشأن الراتب، لذلك لم تكن مشكلة بالنسبة لها.

وتقول إلينور إنها قد تزوجت من زميلها في الدراسة؛ تشارلز سكوت، وعملت في الإذاعة العامة في كامبريدج، بينما التحق سكوت بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وانفصلا بعد عدة سنوات عندما بدأت أوستروم في الحصول على الدكتوراة.

ونظرًا لافتقارها إلى أي رياضيات من تعليمها الجامعي وعلم المثلثات من المدرسة الثانوية؛ رُفضت للحصول على درجة الدكتوراة في الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بينما قُبلت في برنامج الدراسات العليا بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في العلوم السياسية، حيث حصلت على درجة الماجستير في عام 1962 ودرجة الدكتوراة في 1965، ووضعت الأساس لدراسة “الموارد المشتركة”، كما عبرت أوستروم في كتابها المنشور في 1990 “إدارة المشاع: تطور مؤسسات العمل الجماعي”.

وقد أكدت أعمال أوستروم المبكرة على دور الاختيار العام في القرارات التي تؤثر على إنتاج السلع والخدمات العامة، فمن بين أعمالها المعروفة في هذا المجال دراستها حول “تعدد المراكز في وظائف الشرطة في إنديانا“، حيث يجب أن يكون الاهتمام بالمشاعات مهمة متعددة، منظمة من الألف إلى الياء ومُشكَّلة وفقًا للمعايير الثقافية، وكان لا بد من مناقشتها وجهًا لوجه، وبناءً على الثقة.

وأنشأت ورشة عمل في النظرية السياسية وتحليل السياسات بجامعة إنديانا، مع زوجها فينسينت، وهو عالم سياسي، في عام 1973، وتركز عملها لاحقًا على كيفية تفاعل البشر مع النظم البيئية للحفاظ على عوائد الموارد المستدامة طويلة الأجل، ودرس عملها كيفية تطوير المجتمعات ترتيبات مؤسسية متنوعة لإدارة الموارد الطبيعية وتجنب انهيار النظام البيئي في كثير من الحالات، على الرغم من أن بعض الترتيبات فشلت في منع استنفاد الموارد، ولكن عملها أكد على الطبيعة متعددة الأوجه للتفاعل بين الإنسان والنظام البيئي، وتدافع ضد أي “دواء شامل” فردي لمشاكل النظام الاجتماعي البيئي.

ما وراء أوستروم.. البيئة في المرتبة الأولى

وقال بوب جيسوب، في دراسته “ما وراء أوستروم.. مقدمة لإلينور أوستروم” المنشورة بالخامس عشر من إبريل 2015، إن أوستروم حددت 8 “مبادئ تصميم” لإدارة موارد المجمعات المحلية المشتركة المستقرة، تتمثل في التحديد الواضح لحدود المجموعة ومحتويات مورد التجمع المشترك، وتقرير المصير للمجتمع المعترف به من قبل السلطات العليا.

وقد طورت أوستروم والعديد من الباحثين المشاركين معها إطارًا شاملًا للنظم الاجتماعية البيئية (SES)، والذي يقع ضمنه الآن الكثير من النظرية التي لا تزال تتطور حول الموارد المشتركة والحكم الذاتي الجماعي.

ووفقًا للمعهد النرويجي للبحوث الحضرية والإقليمية، فقد حذرت أوستروم من قيام وحدات حكومية مفردة على المستوى العالمي بحل مشكلة العمل الجماعي، لتنسيق العمل ضد التدمير البيئي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعقيدها، وجزئيًا إلى تنوع الجهات الفاعلة، وكان اقتراحها نهجًا متعدد المراكز، حيث ينبغي اتخاذ قرارات الإدارة الرئيسة بالقرب من مسرح الأحداث والجهات الفاعلة المشاركة قدر الإمكان.

وساعدت أوستروم في دحض الفكرة التي يتبناها الاقتصاديون بأن الموارد الطبيعية ستُستخدم بشكل مفرط وتدمير على المدى الطويل، ودحضت الفكرة بإجراء دراسات ميدانية حول كيفية إدارة الناس في المجتمعات المحلية الصغيرة للموارد الطبيعية المشتركة، مثل المراعي ومياه الصيد، في مين وإندونيسيا والغابات في نيبال، وأوضحت أنه عندما تتم إدارة الموارد الطبيعية بشكل مشترك من قبل مستخدميها، في الوقت المناسب، يتم وضع قواعد لكيفية العناية بهذه الموارد واستخدامها بطريقة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.

قانون أوستروم

يقول جيسوب إن قانون أوستروم هو قول مأثور يمثل كيف تتحدى أعمال إلينور أوستروم في الاقتصاد الأطر النظرية والافتراضات حول الملكية، وخاصة المشاعات، مشيرًا إلى أن تحليلات أوستروم المفصلة للأمثلة الوظيفية للمشاعات تخلق رؤية بديلة لترتيب الموارد الممكنة عمليًا ونظريًا.

جوائز أوصلت لـ”نوبل”

كانت أوستروم عضوًا في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، وعضوًا في الجمعية الفلسفية الأمريكية، وورئيسًا لجمعية العلوم السياسية الأمريكية، وجمعية الاختيار العام، وفي عام 1999، أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة يوهان سكيت المرموقة في العلوم السياسية.

ومُنحت أوستروم جائزة فرانك إي سيدمان المتميزة للاقتصاد السياسي في عام 1998، وأعقب بحثها المقدم عن “الدراسة المقارنة للاقتصادات العامة”، نقاش بين كينيث أرو وتوماس شيلينج وأمارتيا سيناتور، وحصلت على جائزة جون جيه كارتي من الأكاديمية الوطنية للعلوم في عام 2004، وفي عام 2005، حصلت على جائزة جيمس ماديسون من جمعية العلوم السياسية الأمريكية، وفي عام 2008، غدت أول امرأة تحصل على جائزة William H. Riker في العلوم السياسية، وفي العام التالي، حصلت على جائزة Tisch Civic Engagement Research من كلية جوناثان إم تيش للمواطنة والخدمة العامة بجامعة تافتس.

وفي عام 2009، أصبحت أوستروم أول امرأة تحصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، كما استشهدت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بأوستروم لتحليلها لـ”الحوكمة الاقتصادية“، قائلة إن عملها أظهر كيف يمكن أن تدار الملكية المشتركة بنجاح من خلال المجموعات التي تستخدمها، وتبرعت بجائزتها لورشة العمل التي ساعدت في تأسيسها، كما فعلت مع الجوائز المالية السابقة.

وفي عام 2010، أدرجت مجلة Utne Reader أوستروم كواحدة من “25 حالمًا يغيرون عالمك”، واختارتها مجلة تايم كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، في عام 2012.

النهاية مع السرطان

شخّص الأطباء أوستروم بسرطان البنكرياس في أكتوبر 2011، ولكنها خلال السنة الأخيرة من حياتها، واصلت الكتابة والمحاضرات، حيث ألقت محاضرة بمعهد الشئون الاقتصادية قبل وفاتها بـ11 أسبوعًا فقط.

توفيت صباح الثلاثاء الثاني عشر من يونيو 2012 في مستشفى IU Health Bloomington عن عمر يناهز 78 عامًا، وفي يوم وفاتها، نُشر مقالها الأخير “Green from the Grassroots”، وكتب رئيس جامعة إنديانا مايكل ماكروبي: “فقدت جامعة إنديانا كنزًا رائعًا لا يمكن تعويضه مع وفاة إلينور أوستروم”.