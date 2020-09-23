رياضة

بسبب إصابات عدد من الفريق بكورونا .. الهلال السعودي يبدأ مباراة أهلي دبي بـ9 لاعبين

كما يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وضمن التأهل رسميا إلى الدور المقبل
أحمد إسماعيل 10:51 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 10:51 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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أعلن الهلال السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة شباب الأهلي دبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويبدأ الهلال المباراة بتسعة لاعبين، ولاعبين على مقاعد البدلاء هما حارسي المرمى.

كما يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وضمن التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب إدارة نادي “الهلال” السعودي تأجيل المباراة، التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وكان نادي الهلال قد طلب تأجيل المباراة بسبب إصابة 30 ما بين لاعبين وجهاز فني وإداريين بفيروس كورونا المستجد.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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